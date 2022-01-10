На основі проєкту Ada. У Туреччині готуються прийняти у стрій флоту корвет Ufuk (фото)

Корабель стане першим розвідувальним судном у складі турецького флоту. Ufuk може автономно перебувати в морі протягом 45 діб.

Військово-морські сили Туреччини готуються прийняти до ладу розвідкорабель Ufuk (A591), побудований на базі корвету типу Ada. Про це повідомляє Анадол.

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Як пишуть у виданні, навчально-випробувальне судно було спущено на воду ще у лютому 2019 року. На церемонії був присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Передачу корабля до строю армії також має відвідати президент. Сама вона запланована на 14 січня.

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Корвет будували в кооперації кілька компаній. Проєктуванням та будівництвом займалася STM. Електронну систему та обладнання постачала ASELSAN.

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Повідомляється, що судно є першим розвідувальним корветом, збудованим силами турецької промисловості. Таким чином Туреччина отримала технологію, якою володіє невелика кількість країн у світі. Судно може виявляти загрози в суворих кліматичних та морських умовах протягом 45 діб.

"У сучасному світі, де важлива превентивна розвідка, Ufuk заповнить величезну прогалину у військовому флоті Туреччини", — наголошують у публікації.

Основні характеристики Ufuk:

довжина — 99,5 м

ширина — 14,4 м

водотоннажність — 2,4 тисячі тонн

посадка — 3,6 м

швидкість — 18 вузлів

здатний приймати на борт гелікоптери завважки 10 тонн

Нагадаємо, у Туреччині вже зварили 15 блоків корпусу корвету для ВМС України. Також повідомлялося, що на озброєнні Туреччини вже 5 ударних БПЛА Akinci з двигунами від "Мотор Січ".