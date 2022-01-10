RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

На основі проєкту Ada. У Туреччині готуються прийняти у стрій флоту корвет Ufuk (фото)

709
турецькі кораблі
Фото: aa.com.tr | Корвет Ufuk

Корабель стане першим розвідувальним судном у складі турецького флоту. Ufuk може автономно перебувати в морі протягом 45 діб.

Військово-морські сили Туреччини готуються прийняти до ладу розвідкорабель Ufuk (A591), побудований на базі корвету типу Ada. Про це повідомляє Анадол.

Як пишуть у виданні, навчально-випробувальне судно було спущено на воду ще у лютому 2019 року. На церемонії був присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Передачу корабля до строю армії також має відвідати президент. Сама вона запланована на 14 січня.

вмс Туреччини
Корвет збудували на базі проєкту Ada

Корвет будували в кооперації кілька компаній. Проєктуванням та будівництвом займалася STM. Електронну систему та обладнання постачала ASELSAN.

Важливо
Велика справа: Туреччина представляє новий фрегат F142

Повідомляється, що судно є першим розвідувальним корветом, збудованим силами турецької промисловості. Таким чином Туреччина отримала технологію, якою володіє невелика кількість країн у світі. Судно може виявляти загрози в суворих кліматичних та морських умовах протягом 45 діб.

"У сучасному світі, де важлива превентивна розвідка, Ufuk заповнить величезну прогалину у військовому флоті Туреччини", — наголошують у публікації.

Основні характеристики Ufuk:

  • довжина — 99,5 м
  • ширина — 14,4 м
  • водотоннажність — 2,4 тисячі тонн
  • посадка — 3,6 м
  • швидкість — 18 вузлів
  • здатний приймати на борт гелікоптери завважки 10 тонн

Нагадаємо, у Туреччині вже зварили 15 блоків корпусу корвету для ВМС України. Також повідомлялося, що на озброєнні Туреччини вже 5 ударних БПЛА Akinci з двигунами від "Мотор Січ".