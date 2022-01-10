На основі проєкту Ada. У Туреччині готуються прийняти у стрій флоту корвет Ufuk (фото)
Корабель стане першим розвідувальним судном у складі турецького флоту. Ufuk може автономно перебувати в морі протягом 45 діб.
Військово-морські сили Туреччини готуються прийняти до ладу розвідкорабель Ufuk (A591), побудований на базі корвету типу Ada. Про це повідомляє Анадол.
Як пишуть у виданні, навчально-випробувальне судно було спущено на воду ще у лютому 2019 року. На церемонії був присутній президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Передачу корабля до строю армії також має відвідати президент. Сама вона запланована на 14 січня.
Корвет будували в кооперації кілька компаній. Проєктуванням та будівництвом займалася STM. Електронну систему та обладнання постачала ASELSAN.Важливо
Повідомляється, що судно є першим розвідувальним корветом, збудованим силами турецької промисловості. Таким чином Туреччина отримала технологію, якою володіє невелика кількість країн у світі. Судно може виявляти загрози в суворих кліматичних та морських умовах протягом 45 діб.
"У сучасному світі, де важлива превентивна розвідка, Ufuk заповнить величезну прогалину у військовому флоті Туреччини", — наголошують у публікації.
Основні характеристики Ufuk:
- довжина — 99,5 м
- ширина — 14,4 м
- водотоннажність — 2,4 тисячі тонн
- посадка — 3,6 м
- швидкість — 18 вузлів
- здатний приймати на борт гелікоптери завважки 10 тонн
Нагадаємо, у Туреччині вже зварили 15 блоків корпусу корвету для ВМС України. Також повідомлялося, що на озброєнні Туреччини вже 5 ударних БПЛА Akinci з двигунами від "Мотор Січ".