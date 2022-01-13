"Коварный замысел". Волкер объяснил, зачем Россия вступает в переговоры с Западом по Украине

Чтобы предотвратить вторжение российских войск в Украину, считает бывший спецпредставитель США, санкции против Москвы необходимо вводить уже сейчас.

Россия вступает в дипломатические контакты со странами Запада по поводу Украины, чтобы реализовать "коварный замысел" по вторжению на украинскую территорию, которое может произойти до середины февраля этого года. Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший представитель Соединенных Штатов при НАТО, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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По словам бывшего дипломата, Западу уже пора вводить санкции против РФ, усилить поддержку Украины, проводить совместные учения и обеспечивать ее оборудованием, чтобы предотвратить военное вторжение российских войск.

"Мы должны применить все это сегодня, а не ждать, пока Россия вторгнется, а затем делать это постфактум", — сказал Волкер.

Бывший спецпредставитель США по Украине выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин "цинично использует дипломатический процесс" для реализации "коварного замысла" касательно Украины. Он добавил, что ожидания стран Запада от переговоров с Россией "должны быть очень невысокими".

Волкер считает, что Путин сможет использовать отказ Запада идти российской стороне на уступки как повод "взять все в свои руки". По мнению бывшего дипломата, в случае, если Кремль решится на вторжение в Украину, удобнее всего это будет сделать до середины февраля, пока земля еще будет мерзлой.

"У них есть окно, в котором они могут действовать, делать то, что планируют делать, а затем иметь возможность вести переговоры", – сказал Волкер.

В связи с этим бывший представитель США при НАТО призвал Альянс и Соединенные Штаты предпринять шаги на опережение и "действовать быстрее, чем в 2014 и 2015 годах".

"Поэтому, похоже, они (страны Запада) подготовили почву для быстрого применения жестких санкций. Они также заявили, что усилят военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе и увеличат помощь Украине в сфере безопасности. Так что они заявили все эти вещи, и я думаю, они воспринимают это как обязательство. Единственное, я бы призвал их сделать это прямо сейчас, не ждать", – добавил Волкер.

Напомним, Россия предложила США и НАТО свой проект договора о безопасности. В нем содержится требование от Альянса исключить принятие Украины в свои ряды. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс в этом вопросе. О том, как прошли три этапа переговоров касательно предложений РФ, читайте в материале Фокуса.

Ранее американские журналисты со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве США сообщили, что Путин отложил ввод российских войск в Украину из-за погодных условий.