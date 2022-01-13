"Підступний задум". Волкер пояснив, навіщо Росія входить у переговори із Заходом щодо України

Щоб запобігти вторгненню російських військ в Україну, вважає колишній спецпредставник США, санкції проти Москви необхідно вводити вже зараз.

Росія вступає в дипломатичні контакти з країнами Заходу щодо України, щоб реалізувати "підступний задум" щодо вторгнення на українську територію, яке може статися до середини лютого цього року. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив колишній представник Сполучених Штатів при НАТО, ексспецпредставник США з України Курт Волкер.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами колишнього дипломата, Заходу вже час вводити санкції проти РФ, посилити підтримку України, проводити спільні навчання та забезпечувати її обладнанням, щоб запобігти військовому вторгненню російських військ.

"Ми маємо застосувати все це сьогодні, а не чекати, поки Росія вторгнеться, а потім робити це постфактум", — сказав Волкер.

Колишній спецпредставник США щодо України висловив думку, що президент РФ Володимир Путін "цинічно використовує дипломатичний процес" для реалізації "підступного задуму" щодо України. Він додав, що очікування країн Заходу від переговорів з Росією "мають бути дуже невисокими".

Волкер вважає, що Путін зможе використати відмову Заходу йти російській стороні на поступки як привід "взяти все у свої руки". На думку колишнього дипломата, якщо Кремль зважиться на вторгнення в Україну, найзручніше це буде зробити до середини лютого, поки земля ще буде мерзлою.

"У них є вікно, у якому вони можуть діяти, робити те, що планують робити, а потім мати можливість вести переговори", – сказав Волкер.

У зв'язку з цим колишній представник США при НАТО закликав Альянс і Сполучені Штати зробити кроки на випередження та "діяти швидше, ніж у 2014 та 2015 роках".

"Тому, схоже, вони (країни Заходу) підготували ґрунт для швидкого застосування жорстких санкцій. Вони також заявили, що посилять військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі та збільшать допомогу Україні у сфері безпеки. Тому вони заявили про всі ці речі, і я думаю, вони сприймають це як зобов'язання. Єдине, я закликав би їх зробити це прямо зараз, не чекати", – додав Волкер.

Нагадаємо, Росія запропонувала США та НАТО свій проєкт договору про безпеку. У ньому міститься вимога від Альянсу виключити прийняття України до своїх лав. Генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на компроміс у цьому питанні. Про те, як пройшли три етапи переговорів щодо пропозицій РФ, читайте у матеріалі Фокуса.

Раніше американські журналісти з посиланням на високопоставлені джерела в керівництві США повідомили, що Путін відклав введення російських військ в Україну через погодні умови.