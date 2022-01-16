НАТО готово обсуждать с Россией сокращение ядерного оружия, — Столтенберг

По словам генсека, взаимное сокращение вооружения принесет пользу как России, так и военному блоку. Однако НАТО не планирует выводить свои войска из стран, которые присоединились к Альянсу с 1997 года.

НАТО готово участвовать в переговорах с Россией относительно взаимного сокращения вооружения, в том числе ядерного. Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, страны-члены НАТО готовы к сбалансированным мерам по сокращению вооружения.

Йенс Столтенберг в эфире телеканала выразил надежду, что эта процедура принесет пользу как России, так и самому Североатлантическому Альянсу.

"Мы готовы к сбалансированным, которые будут поддаваться проверке мерам по сокращению обычного вооружения и ядерных ракет. Это (взаимное сокращение вооружения — ред.) было бы хорошо как для России, так и для НАТО", — заявил генсек НАТО.

Вместе с этим, Йенс Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический Альянс отбрасывает требование России о нерасширении и, поэтому, не намерен выводить свои войска из стран-членов, которые присоединились к военному блоку после 1997 года.

"Мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех странах, вступивших в Альянс с 1997 года. На самом деле, это половина наших членов. Это (вывод войск НАТО — ред.) будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО. Тогда они (государства, которые присоединились к блоку с 1997 года — ред.) будут своего рода членами НАТО второго сорта", — продолжил генеральный секретарь Альянса.

В эфире телеканала Йенс Столтенберг напомнил, что для урегулирования войны на Донбассе "гибкость в дипломатии" должна проявлять Россия, а не Украина. Генсек НАТО назвал Москву агрессором и добавил, что было бы странно ожидать, что "жертва агрессии" пойдет на деэскалацию вооруженного конфликта.

Йенс Столтенберг также отметил, что Североатлантический Альянс готов сесть за стол переговоров и выслушать озабоченность Кремля по украинскому вопросу. Возможное полномасштабное вторжение армии РФ в Украину генеральный секретарь НАТО назвал большой стратегической ошибкой, которая "будет стоить большой крови".

[ + – ] НАТО готово обсудить с Россией сокращение ядерного оружия

Напомним, 7 января Йенс Столтенберг предупреждал об угрозе полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что дипломатия на переговорах с Москвой может не сработать.

В российском МИД по итогам двухсторонней встречи США и России, которая проходила в Женеве, требовали, чтобы НАТО пошло на встречу требованиям Кремля.