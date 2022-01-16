НАТО готове обговорювати з Росією скорочення ядерної зброї, — Столтенберг

За словами генсека, взаємне скорочення озброєння принесе користь як Росії, так і військовому блоку. Проте НАТО не планує виводити свої війська з країн, які приєдналися до Альянсу з 1997 року.

НАТО готове брати участь у переговорах із Росією щодо взаємного скорочення озброєння, зокрема ядерного. Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CBC заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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За його словами, країни-члени НАТО готові до збалансованих заходів щодо скорочення озброєння.

Єнс Столтенберг в ефірі телеканалу висловив сподівання, що ця процедура принесе користь як Росії, так і Північноатлантичному Альянсу.

"Ми готові до збалансованих, які будуть піддаватися перевірці заходів щодо скорочення звичайного озброєння та ядерних ракет. Це (взаємне скорочення озброєння — ред.) було б добре як для Росії, так і для НАТО", — заявив генсек НАТО.

Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що Північноатлантичний Альянс відкидає вимогу Росії про нерозширення і тому не має наміру виводити свої війська з країн-членів, які приєдналися до військового блоку після 1997 року.

"Ми не можемо погодитися з тим, що у нас не повинно бути військ НАТО у всіх країнах, що вступили до Альянсу з 1997 року. Насправді, це половина наших членів. Це (виведення військ НАТО — ред.) означатиме, що половина наших членів не зможе бути захищена військами НАТО. Тоді вони (держави, які приєдналися до блоку з 1997 року – ред.) будуть свого роду членами НАТО другого сорту", — продовжив генеральний секретар Альянсу.

В ефірі телеканалу Єнс Столтенберг нагадав, що для врегулювання війни на Донбасі "гнучкість у дипломатії" має проявляти Росія, а не Україна. Генсек НАТО назвав Москву агресором і додав, що дивно було б очікувати, що "жертва агресії" піде на деескалацію збройного конфлікту.

Єнс Столтенберг також зазначив, що Північноатлантичний Альянс готовий сісти за стіл переговорів та вислухати занепокоєння Кремля з українського питання. Можливе повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну генеральний секретар НАТО назвав великою стратегічною помилкою, яка "коштуватиме великої крові".

[ + – ] НАТО готове обговорити з Росією скорочення ядерної зброї

Нагадаємо, 7 січня Єнс Столтенберг попереджав про загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну і заявляв, що дипломатія на переговорах з Москвою може не спрацювати.

У російському МЗС за підсумками двосторонньої зустрічі США та Росії, що проходила у Женеві, вимагали, щоб НАТО пішло на зустріч вимогам Кремля.