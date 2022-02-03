Минимум 10 лет: Резников назвал, желаемые сроки службы по контракту

По словам министра обороны, для обучения одного военного нужно 1,5 млн гривен. Если солдат уходит со службы после 8-месячного контракта, то деньги нужно выделять снова.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контракт с Вооруженными силами Украины должен быть от 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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3 февраля Алексей Резников комментируя указ Зеленского "О первоочередных мероприятиях укрепления обороноспособности государства, повышения привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенного перехода к положениям профессиональной армии" заявил, что контракт должен быть от 10 лет. В таком случае, по мнению министра, будет смысл инвестировать в подготовку и жилищную программу для военных.

"Контракт должен быть, начиная с десяти лет. Тогда и будет смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное довольствие военных со стороны государства", – сказал министр.

Он также отметил, что для обучения базовым навыкам одного военного нужно потратить 1,5 млн гривен. Если солдат после 8 месяцев контракта покидает армию, то этот процесс нужно начинать заново.

Также Резников заявил, что крайне важно повысить среднюю зарплату в армии, "чтобы водитель танка в ВСУ получал больше, чем водитель трактора".

Напомним, в Украине планируют отменить срочную службу. Вместо нее будут курсы интенсивной подготовки на 3-4 месяца. Также Зеленский подписал указ, которым армию ВСУ увеличат на 100 тысяч.

В колонке для Фокуса Алексей Резников также рассказал о ситуации на границе с РФ, а также какие сценарии прорабатывают в ВСУ.