Мінімум 10 років: Резніков назвав бажані терміни служби за контрактом

За словами міністра оборони, для навчання одного військового потрібно 1,5 млн гривень. Якщо солдат залишає службу після 8-місячного контракту, то гроші потрібно виділяти знову.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контракт із Збройними силами України має бути від 10 років. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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3 лютого Олексій Резніков, коментуючи указ Зеленського "Про першочергові заходи зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних силах України та поступового переходу до положень професійної армії", заявив, що контракт має бути від 10 років. У такому разі, на думку міністра, буде сенс інвестувати в підготовку та житлову програму для військових.

"Контракт має бути, починаючи з десяти років. Тоді і буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне гідне грошове забезпечення військових з боку держави", – сказав міністр.

Він також зазначив, що для навчання базовим навичкам одного військового потрібно витратити 1,5 млн гривень. Якщо солдат після 8 місяців контракту залишає армію, цей процес треба починати заново.

Також Резніков заявив, що дуже важливо підвищити середню зарплату в армії, "щоб водій танка у ЗСУ отримував більше, ніж водій трактора".

Нагадаємо, в Україні планують скасувати термінову службу. Замість неї будуть курси інтенсивної підготовки на 3-4 місяці. Також Зеленський підписав указ, яким армію ЗСУ збільшать на 100 тисяч.

У колонці для Фокуса Олексій Резніков також розповів про ситуацію на кордоні з РФ, а також які сценарії опрацьовують у ЗСУ.