Израильская компания Wix начала эвакуацию своих украинских сотрудников в Турцию

В рамках помощи сотрудники компании получат не финансовую помощь, а авиабилеты в гостиницу в Турции, где им предоставят полное содержание.

Израильская IT-компания Wix на фоне угрозы вторжения России в Украину эвакуирует почти тысячу своих украинских сотрудников с семьями на две недели в Турцию, пишет Globes.

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Один из крупнейших израильских работодателей в Украине сообщает, что в рамках помощи сотрудники компании получат не финансовую помощь, а авиабилеты в гостиницу в Турции, где им предоставят полное содержание. Часть сотрудников, являющиеся критически важными для инфраструктуры компании, уже переведены в Польшу.

В компании заявляют, что по истечении этого срока проведут оценку ситуации и решать, продолжат ли пребывание сотрудников в Турции. Также в Wix рассказали, что уже получили много предложений от своих специалистов в Израиле принять у себя дома коллег из Украины, но отметили, что пока нет такой необходимости.

Wix имеет три центра разработок в Украине: в Киеве, во Львове, и в Днепре.

Wix – платформа по разработке сайтов на основе облачных технологий, которой пользуются миллионы людей по всему миру. Компания была основана в 2006 году, и с тех пор мы стали лидером в создании сайтов, с помощью ее конструктора каждый может разработать собственный сайт без навыков кодирования или дизайна.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля приказал немедленно эвакуировать израильтян из Украины. Это решение было продиктовано на основе полученных разведывательных данных американских спецслужб и полученной информации о результатах переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Также Всемирный банк отзывает сотрудников из Украины из-за возможного нападения России.

По информации СМИ, РФ перебросила в Украину наемников, чтобы создать предлог для вторжения. По данным источников агентства в западных спецслужбах, в ОРДЛО растет число боевиков из российских частных военных компаний.