Ізраїльська компанія Wix розпочала евакуацію своїх українських співробітників у Туреччину

У межах допомоги співробітники компанії отримають не фінансову допомогу, а авіаквитки в готель у Туреччині, де їм нададуть повне утримання.

Ізраїльська IT-компанія Wix на тлі загрози вторгнення Росії в Україну евакуює майже тисячу своїх українських співробітників із сім'ями на два тижні до Туреччини, пише Globes.

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Один із найбільших ізраїльських роботодавців в Україні повідомляє, що в межах допомоги співробітники компанії отримають не фінансову допомогу, а авіаквитки в готель у Туреччині, де їм нададуть повне утримання. Частину співробітників, які є критично важливими для інфраструктури компанії, вже переведено в Польщу.

У компанії заявляють, що після закінчення цього терміну проведуть оцінку ситуації та вирішуватимуть, чи продовжать перебування співробітників у Туреччині. Також у Wix розповіли, що вже отримали багато пропозицій від своїх фахівців в Ізраїлі прийняти у себе вдома колег з України, але зазначили, що поки що немає такої необхідності.

Wix має три центри розробок в Україні: у Києві, у Львові й у Дніпрі.

Wix — платформа розробки сайтів на основі хмарних технологій, якою користуються мільйони людей по всьому світу. Компанія була заснована в 2006 році, і з того часу ми стали лідером у створенні сайтів, за допомогою її конструктора кожен може розробити власний сайт без навичок кодування чи дизайну.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю наказав негайно евакуювати ізраїльтян з України. Це рішення було продиктовано на основі отриманих розвідувальних даних американських спецслужб та отриманої інформації про результати переговорів президентів Джо Байдена та Володимира Путіна.

Також Світовий банк відкликає співробітників з України через можливий напад Росії.

За інформацією ЗМІ, РФ перекинула в Україну найманців, щоб створити привід для вторгнення. За даними джерел агентства в західних спецслужбах, в ОРДЛО зростає кількість бойовиків із російських приватних військових компаній.