Российских войск у границ Украины недостаточно для вторжения, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам, наступательный группировки не сформированы, так же как и тыл. Кроме того, отсутствуют необходимые узлы связи.

Количества войск Российской Федерации у границы Украины недостаточно для масштабного вторжения. Ударные группировки вооруженных сил России не были замечены возле нашей страны. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник во власти.

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"Наступательные группировки не сформированы, не сформирован тыл, нет необходимых узлов связи", — заявил он.

Сейчас возле границ Украины насчитывается около 120 тысяч российских военных. Он считает, что этих сил недостаточно для осуществления масштабной наступательной операции.

По словам источника, в сентябре 2020 года во время учений "Кавказ" Украина зафиксировала у своих границ 220 тысяч российских военных, при этом войска были построены в ударные соединения. Но эскалации тогда удалось избежать.

Собеседник также отметил, что во время своих военных учений в Черном и Азовском морях, россияне все-таки открыли транспортные коридоры, достаточные для прохода грузовых судов класса Panamax.

Отметим, что недавно издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в ЕС о возможном вторжении России в Украину 16 февраля.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили об отводе войск от Украины. В связи с окончанием военных учений подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на ж/д и автотранспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны.

Однако в НАТО не подтвердили отвода российских войск. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они продолжают следить за войсками РФ, но на данный момент признаков снижения количества войск у украинских границ нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в отводе Путиным войск от границ Украины.

В то же время британский таблоид The Mirror пишет, что РФ начнет вторжение в Украину в 3:00 16 февраля с ракетных ударов.