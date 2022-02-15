Російських військ біля кордонів України замало для вторгнення, — ЗМІ

Як вдалося з'ясувати журналістам, наступальне угруповання не сформовано, так само як і тил. З іншого боку, відсутні необхідні вузли зв'язку.

Кількість військ Російської Федерації біля кордону України недостатня для масштабного вторгнення. Ударні угруповання збройних сил Росії були помічені біля нашої країни. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на високопоставлене джерело у владі.

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"Наступальні угруповання не сформовані, не сформовано тилу, немає необхідних вузлів зв'язку", — заявило воно.

Наразі біля кордонів України налічується близько 120 тисяч російських військових. Він вважає, що цих сил недостатньо для здійснення масштабної наступальної операції.

За словами джерела, у вересні 2020 року під час навчань "Кавказ" Україна зафіксувала біля своїх кордонів 220 тисяч російських військових, при цьому війська були згруповані в ударні з'єднання. Але ескалації тоді вдалося уникнути.

Співрозмовник також зазначив, що під час своїх військових навчань у Чорному та Азовському морях росіяни таки відкрили транспортні коридори, достатні для проходу вантажних суден класу Panamax.

Зазначимо, що нещодавно видання Spiegel повідомило, що США попередили союзників у ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони РФ заявили про відведення військ від України. У зв'язку із закінченням військових навчань підрозділи Південного та Західного військових округів уже розпочали навантаження на залізничний та автотранспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони.

Однак, у НАТО не підтвердили відведення російських військ. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вони продовжують стежити за військами РФ, але наразі ознак зниження кількості військ біля українських кордонів немає.

Президент Франції Емманюель Макрон засумнівався у відведенні Путіним військ від кордонів України.

У той же час британський таблоїд The Mirror пише, що РФ почне вторгнення в Україну о 3:00 16 лютого з ракетних ударів.