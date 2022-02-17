Обострение на Донбассе: опубликована подробная карта вражеских обстрелов (видео)

Больше всего попаданий мин и снарядов боевиков зафиксировано в Станице Луганской, Марьинке и вблизи Горловки.

Украинский сервис онлайн-карт боевых действий Liveuamap опубликовал данные об обстрелах, которые совершили боевики 17 февраля на линии соприкосновения.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На карте обозначено 44 точек, где Штаб ООС зарегистрировал попадания вражеских снарядов и мин.

Обстрелы зафиксированы возле вдоль всей линии фронта. Больше всего 17 февраля попаданий отмечено в поселке Станица Луганская (6) и в пригороде Донецка Марьинке (5). Также интенсивный огонь боевики вели в окрестностях оккупированной Горловки (5 обстрелов). Самая низкая плотность огня оккупантов зафиксирована на участке от Мариуполя до Донецка: только 3 попадания на 100 км фронта. Самое отдаленное место попадания вражеского снаряда зафиксировано у Лисичанска в Донецкой области: снаряд упал в 20 км от линии фронта.

Как ранее сообщал Фокус, с утра 17 февраля штаб Операции объединенных сил зафиксировал серьезное обострение вдоль всей линии фронта на Донбассе. По данным украинских военных, утром боевики вели обстрелы вблизи 22 населенных пунктов из артиллерии калибра 122-мм и 152-мм, минам калибра 82 мм, 120 мм, а также из танков.

[ + – ] Обстрел Марьинки

А в 9 утра оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерии детский сад в поселке Станица Луганская в районе оккупированного Россией Луганска. Один снаряд попал в само здание, еще один — в игровую площадку. В момент обстрела в садике находилось 20 детей. Никто из них не был ранен. Сотрудники детского сада смогли быстро эвакуировать своих воспитанников в подвал соседнего дома. В результате обстрела контузию получили трое работников детсада.

[ + – ] Обстрел Станицы Луганской

Подробности обстрела детсада в Станице Луганской и откуда именно прилетел вражеский снаряд читайте в специальном материале Фокуса.

Также отметим, что около 10:25 боевики обстреляли лицей в поселке Врубовка возле Попасной. На момент обстрела лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала.