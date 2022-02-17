Загострення на Донбасі: опубліковано докладну карту ворожих обстрілів (відео)

Найбільше попадань мін та снарядів бойовиків зафіксували в Станиці Луганській, Мар'їнці та поблизу Горлівки.

Український сервіс онлайн-карт бойових дій Liveuamap опублікував дані про обстріли, які зробили бойовики 17 лютого на лінії зіткнення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На карті позначено 44 точки, де Штаб ООС зареєстрував влучення ворожих снарядів та мін.

Обстріли зафіксували вздовж усієї лінії фронту. Найбільше 17 лютого влучень відмітили в селищі Станиця Луганська (6) та в передмісті Донецька Мар'їнці (5). Також інтенсивний вогонь бойовики вели на околицях окупованої Горлівки (5 обстрілів). Найнижча щільність вогню окупантів зафіксували на ділянці від Маріуполя до Донецька: лише 3 влучення на 100 км фронту. Найвіддаленіше місце влучення ворожого снаряда зафіксували біля Лисичанська в Донецькій області: снаряд впав за 20 км від лінії фронту.

Як раніше повідомляв Фокус, з ранку 17 лютого штаб Операції об'єднаних сил зафіксував серйозне загострення вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. За даними українських військових, вранці бойовики вели обстріл поблизу 22 населених пунктів з артилерії калібру 122-мм і 152-мм, мінами калібру 82 мм, 120 мм, а також з танків.

[ + – ] Обстріл Мар'їнки

А о 9 ранку окупанти обстріляли зі 122-мм артилерії дитячий садок у селищі Станиця Луганська в районі окупованого Росією Луганська. Один снаряд потрапив у саму будівлю, ще один — в ігровий майданчик. Тоді ж в садку було 20 дітей. Нікого з них не поранили. Співробітники дитячого садка змогли швидко евакуювати своїх вихованців до підвалу сусіднього будинку. Внаслідок обстрілу контузію отримали троє працівників дитсадка.

[ + – ] Обстріл Станиці Луганської

Подробиці обстрілу дитсадка в Станиці Луганській та звідки саме прилетів ворожий снаряд читайте в спеціальному матеріалі Фокусу.

Також зазначимо, що близько 10:25 бойовики обстріляли ліцей у селищі Врубівка біля Попасної. На момент обстрілу ліцею перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.