Загострення на Донбасі: опубліковано докладну карту ворожих обстрілів (відео)
Найбільше попадань мін та снарядів бойовиків зафіксували в Станиці Луганській, Мар'їнці та поблизу Горлівки.
Український сервіс онлайн-карт бойових дій Liveuamap опублікував дані про обстріли, які зробили бойовики 17 лютого на лінії зіткнення.
На карті позначено 44 точки, де Штаб ООС зареєстрував влучення ворожих снарядів та мін.
Обстріли зафіксували вздовж усієї лінії фронту. Найбільше 17 лютого влучень відмітили в селищі Станиця Луганська (6) та в передмісті Донецька Мар'їнці (5). Також інтенсивний вогонь бойовики вели на околицях окупованої Горлівки (5 обстрілів). Найнижча щільність вогню окупантів зафіксували на ділянці від Маріуполя до Донецька: лише 3 влучення на 100 км фронту. Найвіддаленіше місце влучення ворожого снаряда зафіксували біля Лисичанська в Донецькій області: снаряд впав за 20 км від лінії фронту.
Як раніше повідомляв Фокус, з ранку 17 лютого штаб Операції об'єднаних сил зафіксував серйозне загострення вздовж усієї лінії фронту на Донбасі. За даними українських військових, вранці бойовики вели обстріл поблизу 22 населених пунктів з артилерії калібру 122-мм і 152-мм, мінами калібру 82 мм, 120 мм, а також з танків.
А о 9 ранку окупанти обстріляли зі 122-мм артилерії дитячий садок у селищі Станиця Луганська в районі окупованого Росією Луганська. Один снаряд потрапив у саму будівлю, ще один — в ігровий майданчик. Тоді ж в садку було 20 дітей. Нікого з них не поранили. Співробітники дитячого садка змогли швидко евакуювати своїх вихованців до підвалу сусіднього будинку. Внаслідок обстрілу контузію отримали троє працівників дитсадка.
Подробиці обстрілу дитсадка в Станиці Луганській та звідки саме прилетів ворожий снаряд читайте в спеціальному матеріалі Фокусу.
Також зазначимо, що близько 10:25 бойовики обстріляли ліцей у селищі Врубівка біля Попасної. На момент обстрілу ліцею перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.