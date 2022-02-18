Путин готовит нападение на Украину, ему нельзя верить, — Порошенко о вторжении РФ

Пятый президент скептически относится к заявлениям Москвы об отводе войск от украинской границы и призывает увеличить финансирование ВСУ в условиях возможного вторжения РФ.

Президент России Владимир Путин продолжает готовить вторжение в Украину и лжет, когда рассказывает об отводе своих войск от украинской границы. Об этом в интервью польскому радио RMF24 рассказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Журналист попросил пятого президента прокомментировать ситуацию вокруг границы Украины и заявления Москвы о том, что Россия не готовится к вторжению в нашу страну и возвращает свои войска в места постоянной дислокации.

Петр Порошенко отметил, что у него есть 5-летний опыт общения с российским лидером Владимиром Путиным, и его словам нельзя верить. В качестве примера нардеп от ЕС привел оккупацию Крыма, войну на Донбассе и обмен пленными.

"Какие еще доказательства нужны, чтобы убедиться, что Путин — лжец? Но я очень рад, что ни поляки, ни украинцы не сомневаются в этом. Путину нельзя верить. Путин готовит нападение на Украину — это правда. И мы должны отнестись к этому максимально серьезно. Если Путин говорит: я вывел 50 тысяч войск, это значит, что он добавил еще 10 тысяч. Сегодня дополнительные войска российской армии определенно увеличили возможность прямой агрессии", — продолжил пятый президент Украины и предупредил, что Владимир Путин продолжает готовить вторжение в Украину.

Польский журналист поинтересовался у Петра Порошенко, какими бы были его действия, если бы он в сегодняшних реалиях был на должности главы государства, на что нардеп ответил: "Я бы сделал то, что начал делать в 2014 году. Не имея ни армии, ни денег, ни поддержки — потому что в то время против Украины действовали санкции — мы мобилизовали очень энергичное волонтерское и гражданское движение".

По словам пятого президента, в начале военной агрессии со стороны России украинским военнослужащим не хватало ни шлемов, ни бронежилетов, и бойцы были вынуждены добираться на фронт школьными автобусами. Однако, как утверждает Петр Порошенко, украинцам удалось остановить Владимира Путина, а его план по созданию "Новороссии" был разрушен.

"Я могу перечислить некоторые шаги, которые стоило бы предпринять уже сейчас. Финансирование солдат, отправляющихся на фронт, должно быть увеличено. Это еще больше мотивирует ветеранов вернуться на военные базы, потому что они уже обучены, подготовлены, имеют военный опыт и любят Украину. Шаг второй? Необходимо позаботиться о стратегическом резерве. В условиях мобилизации солдат должен быть одет, обут и накормлен", — добавил пятый президент в интервью RMF24.

В интервью Петр Порошенко отметил, что благодаря Владимиру Путину и его агрессивной политике украинцы перестали верить в какой-либо союз с Российской Федерацией. Также нардеп от ЕС обратил внимание на то, что заявления о скором вторжении РФ в Украину не дестабилизировали ситуацию внутри страны.

"Украинский народ, прожив уже восемь лет в условиях войны, ведет себя совершенно адекватно. Прогнозы о том, что украинцы будут бояться, что внутри страны начнутся конфликты и что эта дестабилизация позволит Путину получить влияние, не сбылись. Мы не вернем ему Украину. Мы будем защищать его. Правда на нашей стороне, и победа тоже за нами", — подытожил Петр Порошенко.

Напомним, 18 февраля главарь террористов Денис Пушилин объявил о масштабной эвакуации населения в Россию. Такое решение он аргументировал тем, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к "захвату Донбасса".

На заявление глава террористов отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел заверил, что Киев не готовит никаких диверсий на оккупированных территориях и выступает только за дипломатическое урегулирование войны.