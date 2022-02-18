Путін готує напад на Україну, йому не можна вірити, — Порошенко про вторгнення РФ

П'ятий президент скептично ставиться до заяв Москви про відведення військ від українського кордону та закликає збільшити фінансування ЗСУ в умовах можливого вторгнення РФ.

Президент Росії Володимир Путін продовжує готувати вторгнення в Україну та бреше, коли розповідає про відведення своїх військ від українського кордону. Про це в інтерв'ю польському радіо RMF24 розповів народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

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Журналіст попросив п'ятого президента прокоментувати ситуацію навколо кордону України та заяви Москви про те, що Росія не готується до вторгнення до нашої країни та повертає свої війська до місць постійної дислокації.

Петро Порошенко зазначив, що має 5-річний досвід спілкування з російським лідером Володимиром Путіним, і його словам не можна вірити. Як приклад, нардеп від ЄС навів у приклад окупацію Криму, війну на Донбасі й обмін полоненими.

"Які ще докази потрібні, щоб переконатися, що Путін — брехун? Але я дуже радий, що ні поляки, ні українці не сумніваються в цьому. Путіну не можна вірити. Путін готує напад на Україну — це правда. І ми маємо поставитися до цього максимально серйозно. Якщо Путін каже: я вивів 50 тисяч військ, це означає, що він додав ще 10 тисяч. Сьогодні додаткові війська російської армії виразно збільшили можливість прямої агресії", — продовжив п'ятий президент України та попередив, що Володимир Путін продовжує готувати вторгнення в Україну .

Польський журналіст поцікавився в Петра Порошенка, якими б були його дії, якби він у сьогоднішніх реаліях був на посаді глави держави, на що нардеп відповів: "Я зробив би те, що почав робити у 2014 році. Не маючи ні армії, ні грошей, ні підтримки — тому що на той час проти України діяли санкції — ми мобілізували дуже енергійний волонтерський і громадянський рух".

За словами п'ятого президента, на початку військової агресії з боку Росії українським військовослужбовцям не вистачало ні шоломів, ні бронежилетів, і бійці змушені були добиратися на фронт шкільними автобусами. Проте, як стверджує Петро Порошенко, українцям вдалося зупинити Володимира Путіна, а його план щодо створення "Новоросії" було зруйновано.

"Я можу перерахувати деякі кроки, які варто було б зробити вже зараз. Фінансування солдатів, які вирушають на фронт, має бути збільшено. Це ще більше мотивує ветеранів повернутися на військові бази, бо вони вже навчені, підготовлені, мають військовий досвід і люблять Україну. Крок другий? Необхідно подбати про стратегічний резерв. В умовах мобілізації солдат має бути одягнений, взутий і нагодований", — додав п'ятий президент в інтерв'ю RMF24.

В інтерв'ю Петро Порошенко зазначив, що завдяки Володимиру Путіну та його агресивній політиці українці перестали вірити в будь-який союз із Російською Федерацією. Також нардеп від ЄС звернув увагу на те, що заяви про швидке вторгнення РФ до України не дестабілізували ситуацію всередині країни.

"Український народ, проживши вже вісім років в умовах війни, поводиться абсолютно адекватно. Прогнози про те, що українці боятимуться, що всередині країни почнуться конфлікти та що ця дестабілізація дозволить Путіну отримати вплив, не справдилися. Ми не повернемо йому Україну. Ми захищатимемо його. Правда на нашому боці, і перемога теж за нами", — підсумував Петро Порошенко.

Нагадаємо, 18 лютого ватажок терористів Денис Пушилін оголосив про масштабну евакуацію населення в Росію. Таке рішення він аргументував тим, що президент України Володимир Зеленський готується до "захоплення Донбасу".

На заяву глава терористів відреагував глава МЗС Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ запевнив, що Київ не готує жодних диверсій на окупованих територіях і виступає лише за дипломатичне врегулювання війни.