"Был сегодня на фронте, ничего не происходит", — американский журналист о заявлении главаря "ДНР"

Накануне главарь российских прокси в Донецке Денис Пушилин рассказывал пропагандистке Маргарите Симоньян, что "подразделения ВСУ уже выстроены в боевые порядки".

Американский журналист Кристофер Миллер опроверг информацию, распространяемую российской пропагандистской Маргаритой Симоньян, что украинские войска на Донбассе выстроены в боевые порядки и скоро пойдут в наступление. Об этом он написал в своем Twitter.

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Он заявил, что на фронте сейчас происходят обстрелы со стороны России.

"По словам главного редактора Russia Today, Пушилин написал ей, что украинские силы "выстроены в боевые порядки. Если они еще не получили приказ [нападать], то скоро получат". Я сегодня был на украинском фронте; такого не происходит. Просто обстрел со стороны России", — отметил журналист.

[ + – ] Твит Кристофера Миллера

Отметим, сегодня Маргарита Симоньян написала в Twitter, что глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил ей, что по информации российских прокси, подразделения ВСУ уже выстроены в боевые порядки. В связи с якобы этим в "ДНР" начали эвакуацию гражданского населения.

Сегодня глава "ДНР" Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию. В своем обращении главарь террористов обвинил президента Украины в готовности "захватить Донбасс" и заявил о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не совершает никаких наступательных действий на Донбассе, и не планирует это делать. Также министр официально опровергает какие-либо диверсии Украины, направленные против химических производств в регионе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников попросил жителей ОРДЛО не верить фейкам о наступлении ВСУ. По словам главы Минобороны, в последнее время Украина сталкивается с провокациями со стороны России, но ВСУ готовы к обороне и не собирается предпринимать наступательных действий на Донбассе.