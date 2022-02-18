"Був сьогодні на фронті, нічого не відбувається", — американський журналіст про заяву ватажка "ДНР"

Напередодні ватажок російських проксі в Донецьку Денис Пушилін розповідав пропагандистці Маргариті Симоньян, що "підрозділи ЗСУ вже збудовані в бойові порядки".

Американський журналіст Крістофер Міллер спростував інформацію, що розповсюджується російською пропагандистською Маргаритою Симоньян, що українські війська на Донбасі вишикувані в бойові порядки і незабаром підуть у наступ. Про це він написав у своєму Twitter.

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Він заявив, що на фронті наразі відбувається обстріл з боку Росії.

"За словами головного редактора Russia Today, Пушилін написав їй, що українські сили "вибудовані у бойові порядки. Якщо вони ще не отримали наказу [нападати], то скоро отримають". Я сьогодні був на українському фронті; такого не відбувається. Просто обстріл з боку Росії", — зазначив журналіст.

[ + – ] Твіт Крістофера Міллера

Зазначимо, сьогодні Маргарита Симоньян написала у Twitter, що голова "ДНР" Денис Пушилін повідомив їй, що за інформацією російських проксі, підрозділи ЗСУ вже вибудовані в бойові порядки. У зв'язку з нібито цим у "ДНР" розпочали евакуацію цивільного населення.

Сьогодні голова "ДНР" Пушилін оголосив про масову евакуацію населення до Росії. У своєму зверненні ватажок терористів звинуватив президента України в готовності "захопити Донбас" та заявив про масову евакуацію місцевого населення до Ростовської області.

У свою чергу голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не чинить жодних наступальних дій на Донбасі, і не планує це робити. Також міністр офіційно спростовує будь-які диверсії України, спрямовані проти хімічних виробництв у регіоні.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попросив жителів ОРДЛО не вірити фейкам про наступ ЗСУ. За словами голови Міноборони, останнім часом Україна стикається з провокаціями з боку Росії, але ЗСУ готові до оборони і не збирається скоювати наступальних дій на Донбасі.