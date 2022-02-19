Сотни эвакуированных беженцев из ОРДЛО провели ночь в холодных автобусах, — СМИ (фото)

Люди, которые пересекли границу с Россией на организованных автобусах, теперь не знают, что делать дальше: места в пунктах приема беженцев закончились. Вернуться обратно люди не могут, потому что граница с ОРДЛО закрыта.

В поселок Красный Десант Ростовской области в России прибыло более 1 тысячи людей из ОРДЛО в результате объявленной эвакуации населения. Более 30 автобусов с женщинами, детьми и стариками целую ночь простояли в поселке, там должны были организовать пункты временного размещения, но по состоянию на субботу, 19 февраля людей до сих пор нигде не приняли. Кроме того, эвакуированным жителям не дают еду и нет возможности сходить в туалет. Об этом сообщает российское издание "Новая Газета".

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Первые автобусы с эвакуированными жителями ОРДЛО начали прибывать в Ростовскую область еще к полуночи. На пограничном пункте "Матвеев Курган" их пересаживали в автобусы и отправляли в поселок Красный десант, в нем находится множество детских лагерей и санаториев, в которых должны были разместить людей.

[ + – ] Фото: Новая Газета, Елена Романова [ + – ] Фото: Новая Газета, Елена Романова [ + – ] Фото: Facebook Елена Романова

Однако, по состоянию на субботу 19 февраля, сотни людей остались без временного жилья и вынуждены оставаться в автобусах. Кроме того, на автобусах также были женщины с грудными детьми. Людям не предоставляется еда, а все санатории, в которых должны были разместить эвакуированных жителей ОРДЛО, закрыты и охраняются сотрудниками МЧС.

В комментарии российскому изданию Znak, девушки из ОРДЛО, которые приехали на своей машине в Россию с детьми, рассказали, что простояли в пробках на границе с 18:00 пятницы до 8:00 субботы. По их словам, на границе с Ростовской областью, образовалась пробка 20 км. Сейчас девушки не знают, что делать, им не известно, пускают ли людей в пункты временного размещения людей, которые приехали на личном транспорте. Они утверждают, что среди людей, которые приехали в поселок, множество женщин с грудными детьми, а им не предоставили горячей еды, возможности сходить в туалет и теплых помещений.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", — рассказали они", — рассказали они.

У большинства приехавших нет никакой связи с родственниками на Донбассе. Они рассказывают, что в "ДНР" отключили интернет и мобильную связь. Кроме того, беженцы недовольны, что их массово вывезли ночью под вой сирен, но теперь границу на въезд в ОРДЛО закрыли. Водители автобусов, которые привезли беженцев, о закрытии границы на въезд узнали от журналистов.

[ + – ] Фото: Znak [ + – ] Фото: Znak [ + – ] Фото: Znak

Напомним, в пятницу, 18 февраля глава "ДНР" Денис Пушилин анонсировал эвакуацию жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию. Это произошло на фоне обострения конфликта на Донбассе, боевики нарушили Минские соглашения, обстреляли КПВВ "Счастье" и железнодорожную станцию "Скотоватая". На фоне эскалации конфликта глава террористов записал видеообращение и обвинил Зеленского в готовности "захватить Донбасс". По его словам, в первую очередь будут эвакуировать детей, стариков и женщин.

Кроме того, видеообращении об обьявлении эвакуации записал глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Он поручил ведомствам обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям выехать в Россию.

Позже выяснилось, что по информиции из метаданных, обращение было записано 16 февраля и загружено из папки под названием "Бросок мангуста". Таким образом оказалось, что видеобращение было создано до обострения на фронте.

Вечером, 18 февраля в ОРДЛО началась эвакуация населения в Ростовскую область. Жителей обязали взять с собой документы, вещи первой необходимости и прийти к точкам сбора. В Донецке возле банкоматов и на автомобильных заправках выстроились очереди, а в городе звучала гражданская сирена.