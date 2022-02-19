Сотні евакуйованих біженців із ОРДЛО провели ніч у холодних автобусах, — ЗМІ (фото)

Люди, які перетнули кордон із Росією на організованих автобусах, тепер не знають, що робити далі: місця у пунктах прийому біженців закінчилися. Повернутися люди не можуть, тому що кордон з ОРДЛО закрито.

У селище Красний Десант Ростовської області в Росії прибуло понад 1 тисяча людей з ОРДЛО внаслідок оголошеної евакуації населення. Понад 30 автобусів з жінками, дітьми та літніми людьми цілу ніч простояли у селищі, там мали організувати пункти тимчасового розміщення, але станом на суботу, 19 лютого людей досі ніде не прийняли. Крім того, евакуйованим мешканцям не дають їжу і немає можливості сходити до туалету. Про це повідомляє російське видання "Новая Газета".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перші автобуси з евакуйованими жителями ОРДЛО почали прибувати до Ростовської області ще опівночі. На прикордонному пункті "Матвеев Курган" їх пересаджували в автобуси та відправляли до селища Красний десант, у ньому знаходиться багато дитячих таборів та санаторіїв, у яких мали розмістити людей.

[ + – ] Фото: Нова Газета, Олена Романова [ + – ] Фото: Нова Газета, Олена Романова [ + – ] Фото: Facebook Олена Романова

Проте станом на суботу 19 лютого сотні людей залишилися без тимчасового житла і змушені залишатися в автобусах. Крім того, в автобусах також були жінки із немовлятами. Людям не надається їжа, а всі санаторії, в яких мали розмістити евакуйованих жителів ОРДЛО, закриті та охороняються співробітниками МНС.

У коментарі російському виданню "Znak", дівчата з ОРДЛО, які приїхали на своїй машині в Росію з дітьми, розповіли, що простояли в заторах на кордоні з 18:00 п'ятниці до 8:00 суботи. За їхніми словами, на кордоні з Ростовською областю утворився затор довжиною 20 км. Наразі дівчата не знають, що робити, їм не відомо, чи пускають людей до пунктів тимчасового розміщення людей, які приїхали на особистому транспорті. Вони стверджують, що серед людей, які приїхали до селища безліч жінок із грудними дітьми, а їм не надали гарячої їжі, можливості сходити до туалету та теплих приміщень.

"Ми приїхали в нікуди. Не знаємо, що далі робити. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць, проситимемося до місцевих жителів", — розповіли вони", — розповіли вони.

У більшості тих, хто приїхав, немає жодного зв'язку з родичами на Донбасі. Вони розповідають, що у "ДНР" відключили інтернет та мобільний зв'язок. Крім того, біженці незадоволені, що їх масово вивезли вночі під звуки сирен, але тепер кордон на в'їзд до ОРДЛО закрили. Водії автобусів, які привезли біженців, про закриття кордону на в’їзд дізналися від журналістів.

[ + – ] Фото: Znak [ + – ] Фото: Znak [ + – ] Фото: Znak

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 лютого, голова "ДНР" Денис Пушилін анонсував евакуацію жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії. Це сталося на тлі загострення конфлікту на Донбасі, бойовики порушили Мінські угоди, обстріляли КПВВ "Щастя" та залізничну станцію "Скотувата". На тлі ескалації конфлікту глава терористів записав відеозвернення та звинуватив Зеленського у готовності "захопити Донбас". За його словами, насамперед евакуюватимуть дітей, старих та жінок.

Крім того, відеозвернення про оголошення евакуації записав глава "ЛНР" Леонід Пасічник. Він доручив відомствам забезпечити евакуацію соціальних об'єктів та допомогти жителям виїхати до Росії

Пізніше з'ясувалося, що за інформацією з метаданих, звернення було записано 16 лютого та викинуто з папки під назвою "Бросок мангуста". Таким чином виявилося, що відеозвернення було створено до загострення на фронті.

Увечері, 18 лютого, в ОРДЛО почалася евакуація населення в Ростовську область. Жителів зобов'язали взяти з собою документи, речі першої необхідності та дійти точок збору. У Донецьку біля банкоматів та на автомобільних заправках вишикувалися черги, а у місті звучала цивільна сирена.