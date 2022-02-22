В России заморозили работы по созданию самолета Ил-112 (фото)

Воздушное судно разрабатывают для замены линейки самолетов "Антонова" Ан-24 и Ан-26.

В России приостановили работы по созданию Ил-112 до момента завершения следствия по расследованию причин катастрофы единственного летного экземпляра. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники в ОПК.

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Как сообщил источник, все работы заморожены до завершения расследования причин катастрофы единственного летного экземпляра самолета Ил-112В.

"Вопрос необходимости создания Ил-112В не снимается с повестки, эта машина необходима войскам. После завершения работы комиссии работа по программе будет продолжена", — рассказал собеседник.

Как пишут в издании, завершить расследования о падении Ил-112В должны 20 марта. Расследование решили продлить после первоначальных планов окончить их до середины февраля.

[ + – ] Производство Ил-112 Фото: ТАСС

Ил-112 разрабатывается в РФ для замены самолетов семейства "Антонов" — Ан-26 и Ан-24. Он предназначен для транспортировки и десантирования до 5 тонн образцов вооружения, груза или личного состава. Первый полет состоялся в 2019 году. Предполагалось, что до 2025 года армия РФ получит 22 самолета Ил-112В.

Напомним, 17 августа в Подмосковье разбился новейший самолет Ил-112В. Все три члена экипажа погибли. В полете у воздушного судна загорелся правый двигатель.

В июле 2021 года в России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. Обломки аппарата были найдены на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 19 человек.