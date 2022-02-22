У Росії заморозили роботи зі створення літака Іл-112 (фото)

Повітряне судно розробляють для заміни лінійки літаків "Антонова" Ан-24 та Ан-26.

У Росії призупинили роботи зі створення Іл-112 до завершення слідства з розслідування причин катастрофи єдиного льотного екземпляра. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерела в ОПК.

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Як повідомило джерело, всі роботи заморожені до завершення розслідування причин катастрофи єдиного льотного екземпляра літака Іл-112В.

"Питання необхідності створення Іл-112В не знімається з порядку денного, ця машина необхідна військам. Після завершення роботи комісії робота за програмою буде продовжена", — розповів співрозмовник.

Як пишуть у виданні, завершити розслідування щодо падіння Іл-112В мають 20 березня. Розслідування вирішили продовжити після початкових планів закінчити їх до середини лютого.

[ + – ] Виробництво Іл-112 Фото: ТАСС

Іл-112 розробляється в РФ для заміни літаків сімейства "Антонов" — Ан-26 та Ан-24. Він призначений для транспортування та десантування до 5 тонн зразків озброєння, вантажу чи особового складу. Перший політ відбувся у 2019 році. Передбачалося, що до 2025 року армія РФ отримає 22 літаки Іл-112В.

Нагадаємо, 17 серпня в Підмосков'ї розбився найновіший літак Іл-112В. Усі три члени екіпажу загинули. У польоті біля повітряного судна спалахнув правий двигун.

У липні 2021 року в Росії зазнав катастрофи пасажирський літак Ан-26. Уламки апарату знайшли на Камчатці. Внаслідок авіакатастрофи загинули 19 людей.