В ход пошли "Грады", Луганская область всю ночь была под обстрелами, - глава ОГА Гайдай

Российско-оккупационные силы обстреливали Счастье, Станицу Луганскую, Новотошкинское и ряд других населенных пунктов.

В зоне проведения Операции объединенных сил всю ночь шли обстрелы оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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По словам главы ОГА, оккупационные силы бомбили весь день и всю ночь. В ход пошли "Грады" (реактивная система залпового огня с 40 пакетами снарядов, — Фокус). По информации Гайдая, "Градами" накрыли:

Счастье

Муратовое

Кряковку

Новотошкинское

Артиллерию российско-оккупационные силы применяли в:

Станице Луганской

Трехизбенке

Попасной

Ореховом

Золотом

Троицком

Лобачовом

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Согласно данным штаба ООС за минувшие сутки было зафиксировано 96 обстрелов. В результате огня погиб один военный. 6 бойцов получили ранение.

Напомним, в Украине начался призыв резервистов. Фокус разбирался, что нужно знать. В зону ООС Нацполиция отправляет дополнительные силы для усиления.