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Военный Фокус Российско-украинская война

В ход пошли "Грады", Луганская область всю ночь была под обстрелами, - глава ОГА Гайдай

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обострение на донбассе
Фото: Facebook / Сергей Гайдай Последствия обстрелов

Российско-оккупационные силы обстреливали Счастье, Станицу Луганскую, Новотошкинское и ряд других населенных пунктов.

В зоне проведения Операции объединенных сил всю ночь шли обстрелы оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По словам главы ОГА, оккупационные силы бомбили весь день и всю ночь. В ход пошли "Грады" (реактивная система залпового огня с 40 пакетами снарядов, — Фокус). По информации Гайдая, "Градами" накрыли:

  • Счастье
  • Муратовое
  • Кряковку
  • Новотошкинское

Артиллерию российско-оккупационные силы применяли в:

  • Станице Луганской
  • Трехизбенке
  • Попасной
  • Ореховом
  • Золотом
  • Троицком
  • Лобачовом
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
зона оос
обстрелы Луганской области
обстрелы в зоне оос
обстрелы Луганской области
обстрелы в зоне оос
обстрелы Луганской области
обстрел жилых домов
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
зона оос
обстрелы в зоне оос
обстрелы в зоне оос
обстрел жилых домов
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области
обстрелы Луганской области

Согласно данным штаба ООС за минувшие сутки было зафиксировано 96 обстрелов. В результате огня погиб один военный. 6 бойцов получили ранение.

Напомним, в Украине начался призыв резервистов. Фокус разбирался, что нужно знать. В зону ООС Нацполиция отправляет дополнительные силы для усиления.