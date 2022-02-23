В ход пошли "Грады", Луганская область всю ночь была под обстрелами, - глава ОГА Гайдай
Российско-оккупационные силы обстреливали Счастье, Станицу Луганскую, Новотошкинское и ряд других населенных пунктов.
В зоне проведения Операции объединенных сил всю ночь шли обстрелы оккупантов. Об этом сообщает глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
По словам главы ОГА, оккупационные силы бомбили весь день и всю ночь. В ход пошли "Грады" (реактивная система залпового огня с 40 пакетами снарядов, — Фокус). По информации Гайдая, "Градами" накрыли:
- Счастье
- Муратовое
- Кряковку
- Новотошкинское
Артиллерию российско-оккупационные силы применяли в:
- Станице Луганской
- Трехизбенке
- Попасной
- Ореховом
- Золотом
- Троицком
- Лобачовом
Согласно данным штаба ООС за минувшие сутки было зафиксировано 96 обстрелов. В результате огня погиб один военный. 6 бойцов получили ранение.
Напомним, в Украине начался призыв резервистов. Фокус разбирался, что нужно знать. В зону ООС Нацполиция отправляет дополнительные силы для усиления.