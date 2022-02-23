У хід пішли "Гради", Луганська область всю ніч була під обстрілами, — голова ОДА Гайдай
Російсько-окупаційні сили обстрілювали Щастя, Станицю Луганську, Новотошкінське та низку інших населених пунктів.
У зоні проведення Операції об'єднаних сил усю ніч точилися обстріли окупантів. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
За словами голови ОДА, окупаційні сили бомбили весь день і всю ніч. У хід пішли "Гради" (реактивна система залпового вогню з 40 пакетами снарядів — Фокус). За інформацією Гайдая, "Градами" накрили:
- Щастя
- Муратове
- Кряківку
- Новотошкінське
Артилерію російсько-окупаційні сили застосовували в:
- Станиці Луганській
- Трьохізбенці
- Попасній
- Горіховому
- Золотому
- Троїцькому
- Лобачевому
За даними штабу ООС, за минулу добу було зафіксовано 96 обстрілів. Унаслідок вогню загинув один військовий. 6 бійців зазнали поранення.
Нагадаємо, в Україні розпочався призов резервістів. Фокус розбирався, що треба знати. У зону ООС Нацполіція відправляє додаткові сили посилення.