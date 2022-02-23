У хід пішли "Гради", Луганська область всю ніч була під обстрілами, — голова ОДА Гайдай

Російсько-окупаційні сили обстрілювали Щастя, Станицю Луганську, Новотошкінське та низку інших населених пунктів.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил усю ніч точилися обстріли окупантів. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами голови ОДА, окупаційні сили бомбили весь день і всю ніч. У хід пішли "Гради" (реактивна система залпового вогню з 40 пакетами снарядів — Фокус). За інформацією Гайдая, "Градами" накрили:

Щастя

Муратове

Кряківку

Новотошкінське

Артилерію російсько-окупаційні сили застосовували в:

Станиці Луганській

Трьохізбенці

Попасній

Горіховому

Золотому

Троїцькому

Лобачевому

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За даними штабу ООС, за минулу добу було зафіксовано 96 обстрілів. Унаслідок вогню загинув один військовий. 6 бійців зазнали поранення.

Нагадаємо, в Україні розпочався призов резервістів. Фокус розбирався, що треба знати. У зону ООС Нацполіція відправляє додаткові сили посилення.