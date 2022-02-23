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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У хід пішли "Гради", Луганська область всю ніч була під обстрілами, — голова ОДА Гайдай

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загострення на донбасі
Фото: Facebook/Сергій Гайдай Наслідки обстрілу

Російсько-окупаційні сили обстрілювали Щастя, Станицю Луганську, Новотошкінське та низку інших населених пунктів.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил усю ніч точилися обстріли окупантів. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За словами голови ОДА, окупаційні сили бомбили весь день і всю ніч. У хід пішли "Гради" (реактивна система залпового вогню з 40 пакетами снарядів — Фокус). За інформацією Гайдая, "Градами" накрили:

  • Щастя
  • Муратове
  • Кряківку
  • Новотошкінське

Артилерію російсько-окупаційні сили застосовували в:

  • Станиці Луганській
  • Трьохізбенці
  • Попасній
  • Горіховому
  • Золотому
  • Троїцькому
  • Лобачевому
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області
обстріл Луганської області

За даними штабу ООС, за минулу добу було зафіксовано 96 обстрілів. Унаслідок вогню загинув один військовий. 6 бійців зазнали поранення.

Нагадаємо, в Україні розпочався призов резервістів. Фокус розбирався, що треба знати. У зону ООС Нацполіція відправляє додаткові сили посилення.