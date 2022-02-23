Ввод режима ЧП: военнообязанным и призывникам запретят выезжать из Украины

Госпогранслужба и СБУ во время действия режима чрезвычайного положения может ограничивать въезд на территорию Украины лицам, представляющим угрозу безопасности страны.

Режим чрезвычайного положения запрещает военнообязанным и призывникам менять территорию места проживания без согласия центра комплектования. Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в кулуарах Верховной Рады, пишет агентство "РБК-Украина".

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"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, часть которых указана в указе президента. Должны быть определенные предохранители, которые должны предотвратить распространение негативных последствий. За границу не смогут уехать призывники и военнообязанные", – объяснил он.

[ + – ] Госпогранслужба сможет ограничивать въезд нежелательных персон на территорию Украины

Госпогранслужбе и СБУ разрешается ограничивать въезд на территорию Украины тем, кто угрожает безопасности страны, добавил нардеп.

Отметим, что вечером 23 февраля в Верховной Раде может пройти два внеочередных заседания.

По информации пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлии Палийчук, на одном рассмотрят введение режима чрезвычайного положения, а на втором — изменениям в госбюджет с перераспределением средств на военные нужды.

Фокус ранее писал о "минировании" здания Рады перед внеочередным заседанием для утверждения указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, что Совет нацбезопасности и обороны Украины 23 февраля ввел режим чрезвычайного положения во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей из-за риска вторжения России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что такой режим усилит готовность Украины к возможной эскалации агрессии.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в случае введения режима ЧП власть на местах передадут штабам под руководством глав облгосадминистраций. По его словам, будет введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе митингов.