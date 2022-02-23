Введення режиму НС: військовозобов'язаним і призовникам заборонять виїжджати з України

Держприкордонслужба та СБУ під час дії режиму надзвичайного стану може обмежувати в'їзд на територію України особам, які загрожують безпеці країни.

Режим надзвичайного стану забороняє військовозобов'язаним і призовникам змінювати територію місця проживання без згоди центру комплектування. Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у кулуарах Верховної Ради, пише агентство "РБК-Україна".

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"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, частина яких зазначена в указі президента. Повинні бути певні запобіжники, які мають запобігти поширенню негативних наслідків. За кордон не зможуть виїхати призовники та військовозобов'язані", — пояснив він.

[ + – ] Держприкордонслужба зможе обмежувати в'їзд небажаних персон на територію України

Держприкордонслужбі й СБУ дозволяється обмежувати в'їзд на територію України тим, хто загрожує безпеці країни, додав нардеп.

Зазначимо, що увечері 23 лютого у Верховній Раді може пройти два позачергові засідання.

За інформацією прессекретарки партії "Слуга народу" Юлії Палійчук, на одному розглянуть запровадження режиму надзвичайного стану, а на другому — зміни до держбюджету з перерозподілом коштів на військові потреби.

Фокус раніше писав про "мінування" будівлі Ради перед позачерговим засіданням для затвердження указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, що Рада нацбезпеки й оборони України 23 лютого запровадила режим надзвичайного стану в усіх регіонах України, крім Донецької та Луганської областей через ризик вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що такий режим посилить готовність України до можливої ескалації агресії.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в разі запровадження режиму НС владу на місцях передадуть штабам під керівництвом голів облдержадміністрацій. За його словами, буде запроваджено заборону на проведення масових заходів, зокрема мітингів.