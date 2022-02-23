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Воєнний фокус Надзвичайний стан в Україні

Введення режиму НС: військовозобов'язаним і призовникам заборонять виїжджати з України

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Фото: mil.in.ua | Призовники не зможуть міняти територію місця проживання без погодження із центром комплектування

Держприкордонслужба та СБУ під час дії режиму надзвичайного стану може обмежувати в'їзд на територію України особам, які загрожують безпеці країни.

Режим надзвичайного стану забороняє військовозобов'язаним і призовникам змінювати територію місця проживання без згоди центру комплектування. Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у кулуарах Верховної Ради, пише агентство "РБК-Україна".

"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, частина яких зазначена в указі президента. Повинні бути певні запобіжники, які мають запобігти поширенню негативних наслідків. За кордон не зможуть виїхати призовники та військовозобов'язані", — пояснив він.

Держприкордонслужба зможе обмежувати в'їзд небажаних персон на територію України

Держприкордонслужбі й СБУ дозволяється обмежувати в'їзд на територію України тим, хто загрожує безпеці країни, додав нардеп.

Зазначимо, що увечері 23 лютого у Верховній Раді може пройти два позачергові засідання.

За інформацією прессекретарки партії "Слуга народу" Юлії Палійчук, на одному розглянуть запровадження режиму надзвичайного стану, а на другому — зміни до держбюджету з перерозподілом коштів на військові потреби.

Фокус раніше писав про "мінування" будівлі Ради перед позачерговим засіданням для затвердження указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, що Рада нацбезпеки й оборони України 23 лютого запровадила режим надзвичайного стану в усіх регіонах України, крім Донецької та Луганської областей через ризик вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що такий режим посилить готовність України до можливої ескалації агресії.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що в разі запровадження режиму НС владу на місцях передадуть штабам під керівництвом голів облдержадміністрацій. За його словами, буде запроваджено заборону на проведення масових заходів, зокрема мітингів.