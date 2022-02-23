Будівлю Ради "замінували" перед запровадженням надзвичайного стану в Україні

Фахівці уважно оглядали парламент. Під час перевірки нікого не пускали, зокрема, акредитованих журналістів.

Будівлю Верховної Ради України 23 лютого "замінували", фахівці проводили перевірки. Про це повідомила прессекретарка спікера парламенту Марія Дейнеко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Повідомлення про "мінування" надійшло приблизно о 15:00, а після 17:00 нардепи запланували позачергове засідання для затвердження указу президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні.

Під час перевірок у будівлю Верховної Ради нікого не пускали, зокрема, акредитованих журналістів.

Пізніше з'ясувалося, що повідомлення про "мінування" виявилося хибним.

Засідання Ради з питання запровадження режиму надзвичайного стану в Україні відбудеться о 17:30, повідомила прессекретарка партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

[ + – ] Засідання Ради відбудеться о 17:30

Фокус раніше писав, що через загрозу російського вторгнення Рада нацбезпеки й оборони України 23 лютого запровадила режим НС у всіх регіонах України, крім Донецької та Луганської областей.

Глава Кабміну Денис Шмигаль цього ж дня сказав, що запровадження НС в Україні посилить готовність до можливої ескалації агресії з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого заявив про можливість введення воєнного стану, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Надзвичайний режим не ускладнить життя українців, а допоможе боротися з ескалацією, кібератаками та панікою, заявили в СБУ.