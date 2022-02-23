Здание Рады "заминировали" перед введением чрезвычайного положения в Украине

Специалисты внимательно осматривали парламент. Во время проверки никого не пускали, в том числе аккредитованных журналистов.

Здание Верховной Рады Украины 23 февраля "заминировали", специалисты проводили проверки. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Мария Дейнеко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщение о "минировании" поступило около 15:00, а после 17:00 нардепы запланировали внеочередное заседание для утверждения указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Во время проверок в здание Верховной Рады никого не пускали, в том числе аккредитованных журналистов.

Позднее оказалось, что сообщение о "минировании" оказалось ложным.

Заседание Рады по вопросу введения режима чрезвычайного положения в Украине состоится в 17:30, сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

[ + – ] Заседание Рады состоится в 17:30

Фокус ранее писал, что из-за угрозы российского вторжения Совет нацбезопасности и обороны Украины 23 февраля ввел режим ЧП во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль в этот же день сказал, что введение ЧП в Украине усилит готовность к возможной эскалации агрессии со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил о возможности ввода военного положения, если Россия вторгнется в Украину.

Чрезвычайный режим не усложнит жизнь украинцев, а поможет бороться с эскалацией, кибератаками и паникой, заявили в СБУ.