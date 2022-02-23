Здание Рады "заминировали" перед введением чрезвычайного положения в Украине
Специалисты внимательно осматривали парламент. Во время проверки никого не пускали, в том числе аккредитованных журналистов.
Здание Верховной Рады Украины 23 февраля "заминировали", специалисты проводили проверки. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Мария Дейнеко в комментарии "Интерфакс-Украина".
Сообщение о "минировании" поступило около 15:00, а после 17:00 нардепы запланировали внеочередное заседание для утверждения указа президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Во время проверок в здание Верховной Рады никого не пускали, в том числе аккредитованных журналистов.
Позднее оказалось, что сообщение о "минировании" оказалось ложным.
Заседание Рады по вопросу введения режима чрезвычайного положения в Украине состоится в 17:30, сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Фокус ранее писал, что из-за угрозы российского вторжения Совет нацбезопасности и обороны Украины 23 февраля ввел режим ЧП во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль в этот же день сказал, что введение ЧП в Украине усилит готовность к возможной эскалации агрессии со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил о возможности ввода военного положения, если Россия вторгнется в Украину.
Чрезвычайный режим не усложнит жизнь украинцев, а поможет бороться с эскалацией, кибератаками и паникой, заявили в СБУ.