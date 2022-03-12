"Когда летят Грады, это и дурак поймет". Что происходит в Северодонецке и Луганске

Фокус поговорил с жителями оккупированного Луганска и Северодонецка, чтобы узнать об обстановке на местах.

Северодонецк: "Спокойных районов нет, всюду долетает"

Виктория Залесская (имя изменено в целях безопасности), Северодонецк

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— Народ в Северодонецке активно рассуждает, что в течение трех дней тут начнутся сильные бои. Но я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Мне кажется, что паника специально создается. Люди напряжены, некоторые уже говорят, мол, почему власть не пытается решать все мирно? Такие разговоры понятны. Все устали, их пугают кадры из Мариуполя и Харькова.

Вчера у нас были сильные бои, оккупанты гатили градами сильно. Даже недалеко от моего дома упал снаряд. Сегодня тихо, но эта тишина иногда даже больше волнует, нежели расслабляет. Идут обстрелы Лисичанска и Рубежного. Судя по тому, что происходит, российские войска хотят взять эти два города в котел. Но я сомневаюсь, что у них получится. Все-таки потери у них тоже есть немалые. Кстати, в последнее время у оккупантов мало хороших новостей. Они даже приписывают себе взятие сел, в которых их нет. Например, это касается сел Вороново и Метелкино, россияне в своих телеграм-каналах писали, что взяли их. Мы сразу позвонили местным. Те сказали, что никаких россиян там нет.

Что касается районов Северодонецка, в которых относительно спокойно, то таких нет. Всюду долетает.

Наибольшие опасения у нас за комбинат АЗОТ. Если туда прилетит, то будет сильный взрыв. В таком случае исчезнет не только украинская часть Луганской области, но и оккупированная.

Разрушений в городе много. В домах вылетают окна, в магазины прилетают снаряды, вчера даже на рынке загорелись прилавки. Очень больно на это смотреть, потому что местная власть только начала благоустраивать город, были планы сделать еще лучше. Теперь все разрушается. То есть у оккупантов одна цель – стрелять по всему, в том числе по жилым домам, по инфраструктуре.

Народу в городе достаточно. Многим даже все равно, они не бегают в укрытия, а когда стреляют, то могут даже спать. Некоторые сравнивают эти события с 2014 годом. Но все равно таких стрельб тогда не было.

Оповещений о том, что начинаются обстрелы, нет. По сути, выстрелы – это и есть оповещения. Мы очень хорошо понимаем, чем стреляют, научились различать. Особенно это касается Градов, когда они летят, это и дурак поймет.

Фото: Сергей Гайдай / Facebook Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Тех, кто хочет эвакуироваться, везут на Днепр, можно выехать поездом. Но сейчас сложнее, из Лисичанска перебиты пути. Поэтому везут другими дорогами. В общем, поездом сложно, но возможно. Просто еще нужно добираться до станции. Автобусы ходят из города, перевозчиков достаточно.

Еда в городе есть, но мало магазинов работает. Под супермаркетами собираются очереди. В АТБ практически пустые полки. В местном супермаркете "Семья" все есть. Даже на рынках продают. На 8 Марта даже тюльпаны продавали.

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Сейчас все местные больше всего переживают, что оккупанты могут перебить коммуникации – воду, свет, тепло, связь. У многих в городе уже неделю нет света, наши коммунальщики не могут починить, потому что вечно обстрелы. Интернета в городе нет. Водафон иногда плохо работает, на днях кабель перебили, наверное, из-за этого плохо работал. Но починили быстро, хотя иногда лажает.

Откуда стреляют, точно сказать не могу. Знаю, что россияне со стороны Старобельска подходят. Мы все молимся, чтобы ничего страшного не было. И верим в нашу армию. Парни здесь боевые. Я не уезжаю, потому что мне страшно за родителей, а они отказались ехать. Боюсь уехать, вдруг с ними что-то произойдет. Хотя мне мама сказала уезжать. Если будет подходящий вариант, то придется уехать. Но мне тяжело дается это решение. Мне больно от одной мысли, что с моим городом что-то может произойти, с моими родителями, что зайдут москали и я никогда больше не смогу сюда попасть. Молюсь, чтобы это не произошло.

"Знакомый, которого призвали в Луганске, ищет возможность сдаться в плен украинским военным"

Виктор Лапа (имя изменено в целях безопасности), житель оккупированного Луганска

— В городе, как и в других оккупированных населенных пунктах Луганской области, идет активная мобилизация мужчин 18-55 лет. Перед началом войны сменили всех местных командиров на кадровых российских военных, но мотивации у мобилизованных нет. К тому же их вооружают, как во время Второй мировой войны. Знакомый, которого призвали, ищет возможность сдаться в плен украинским военным. Большинство местных мужчин стараются спрятаться, боятся воевать. Многие сидят по подвалам, чтобы их не нашли. Мой друг детства, которому 24 года и который военнообязанный, прячется в квартире не по официальному месту жительства. У него есть запас еды, то, чего не хватает, приносит мама. Выбраться отсюда сейчас невозможно, оружие постоянно завозится из России.

Взрывы слышны постоянно. Мобильная связь вырублена, мобильного интернета тоже нет. Все санкции, которые наложил Запад, они действуют и в Луганске, и в других оккупированных населенных пунктах. Реальную картину происходящего мы здесь не знаем. Российская пропаганда с телевизоров и радио льется круглосуточно, отчитываются о победах.

Моя бабушка окончательно двинулась мозгами. Твердит, что это американцы с русскими воюют. Украинское телевидение на эти территории вообще никак не достает, радио тоже. Единственная возможность узнать что-то другое, это через wi-fi и VPN подключиться к телеграму.

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С едой в целом все хорошо, продукты в магазинах есть. Многие, которых перед началом войны Россия показательно эвакуировала к себе, возвращаются. Говорят, что условий там никаких не было, что эвакуация была фарсом, постановкой, провели ее для российских телеканалов.

Жители Луганска и других городов и сел, которые в настоящий момент находятся за пределами оккупированных территорий, например, в Европе, и хотят возвратиться, делают огромный крюк. С "паспортами" псевдореспублик, естественно, их нигде не пропускают, поэтому нужны украинские документы. Но если раньше они могли из ЕС приехать через Украину, то теперь делают огромный крюк через Калининградскую область и Беларусь.

Ситуация накаляется, мне кажется, вот-вот начнется охота на ведьм, на тех, кто лоялен к Украине. Дело в том, что в ОРЛО есть вата, которой промыли мозги, таких очень много. Но есть и те, кто еще в 2014-м хотел уехать, но не смог. В первую очередь чисто по экономическим причинам, им не хватило денег, чтобы удержаться на ногах.

На севере Луганщины люди всегда были против ОРЛО, потому что это Слобожанина, это не Донбасс. Те же Беловодск, Новопсков, Белолуцк, Марковка Луганской области были под контролем украинской власти. В ходе нынешней войны их оккупировала Россия. Я общался с местными. И они не знают, что делать.

Северодонецк: "Многие до сих пор наивно верят, что российская армия им ничего не сделает"

Елена Сыч (имя изменено в целях безопасности), Северодонецк

– У нас каждый день идут обстрелы, очень интенсивно. Город условно делится на две части – новую и старую. В новой нет ни света, ни отопления. Я не знаю, есть ли газ. Люди сидят по подвалам, мобильной связи нет, я никому не могу дозвониться. Мои родители перебрались в старую часть, там пока есть свет и отопление. Но как долго? Не только Северодонецк под обстрелами, Лисичанску и Рубежному очень достается.

Мы сидели в подвале школы, мина залетела в спортзал по касательной, пробила потолок и вылетела в окно. Моя квартира еще стоит с окнами, но что с квартирой родителей и сестры я не знаю.

Людей очень много гибнет. Когда ракеты со свистом летят в твою сторону, это очень страшно. Но ты не можешь все время сидеть в подвале, тебе надо выйти, чтобы купить еду, помыться. Моя подружка, которая живет в Дании, написала, что в северодонецкую квартиру, в которой живут соседи ее мамы, попал снаряд, соседи погибли.

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Сейчас много говорят про Мариуполь, но про наше направление особо не распространяются, хотя здесь тоже жопа. Русские военные равняют с землей все. Я сегодня устроила перекличку своих учеников, некоторые не отозвались. Боюсь, что остальные сидят в подвале. Только двое отписались, что выехали. Одни – в Лозовую, другие – в Сватово. Не знаю, что с другими. По активности в соцсетях непонятно, когда они там в последний раз были. До кумы не могу дозвониться.

Народу в городе много, нетранспортабельных много. У меня бабушка, ей 93 года, ее не повезешь. И не оставишь. Дядя мог уехать, но остается с ней. Папа мой тоже никуда не может уехать, а мама осталась, потому что сказала, что отца не бросит. Кто-то наивно верит, что если наш город сдадут, то будет все хорошо. Кто-то наивно боится зеленого коридора. Мы выезжали под обстрелом. Я не верю в зеленый коридор, террористам, как показывает практика Мариуполя, верить нельзя. Я уехала, потому что поняла, что если еще чуть-чуть посижу в этом долбанном подвале, то просто сойду с ума. Потому что там от тебя ничего не зависит, да и подвал этот – весьма условная защита. Там куча детей, дохрена людей. В первый день мы поцапались по поводу политических убеждений, мне показалось, что там много ватников. Но потом ты просто выживаешь, тебе уже не до этого. Причем сами по себе они замечательные люди, добрые, помогают, но где-то, вероятно, дезинформированы. Многие до сих пор наивно верят, что все будет хорошо, что российская армия им ничего не сделает.

[ + – ] Гуманитарный штаб в Северодонецке [ + – ] Гуманитарный штаб в Северодонецке [ + – ] Гуманитарный штаб в Северодонецке

Что касается продуктов, то их подвозят, но до магазина еще надо дойти, постоять в очереди под обстрелами. Какую-то гуманитарную помощь развозят в места, где прячутся люди – по школам тем же. Когда не сильно обстреливали, то на школьной кухне для детей готовили горячее. Директора школ на месте, координируют работу, если поломки, то чинят. Люди молодцы в этом плане.

Помню, я пошла в свою квартиру, как раз закончился комендантский час. Обычно в это время не стреляют. Мы с мужем побежали что-то приготовить. Но как только поставили кастрюлю на плиту, начался обстрел. А у нас дом построен из пенобетона, там "правило двух стен" не работает. Если попадет, то все. Очень страшно было переждать этот обстрел, такое чувство, что все эти мины прямо над тобой летают. Мы как раз в новой части города живем.

А еще в Северодонецке есть очень красивая улица 8 Марта, у меня там фотосессия была. Ирония в том, что 8 марта на этой улице от обстрела погибла женщина.

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