Предположительно "Точка-У": Украинская ПВО сбили ракету над Киевом, — Геращенко

Установлена возможная модификация ракеты, осколки которой упали в Днепр в районе Оболони.

Над киевским районом Оболонь украинским ПВО удалось сбить ракету российских вооруженных сил. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Обломки ракеты упали Днепр. Геращенко предположил, что, возможно, это была "Точка У".

За минувшие сутки российские войска обстреляли порядка 30 объектов гражданской инфраструктуры в Киевской области. Больше всего разрушений — в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах. Российские солдаты в занятых ими районах терроризируют местных жителей: отнимают телефоны, одежду и продукты питания, угоняют машины и грабят магазины. По некоторым данным, у россиян в Украине только на три дня остается запасов боеприпасов, продуктов и горючего.

Напомним, что в Киеве ВС РФ обстреляли ТРЦ "Ретровилль", погиб сотрудник компании Леруа Мерлен, которая до сих пор не последовала примеру других западных компаний и остается работать на территории России.

Дочернюю компанию холдинга ADEO называют одним из крупнейших налогоплательщиков в России. Есть мнение, что компания планирует наоборот расширить свое присутствие на российском рынке. По этому вопросу украинский и российский офисы Мерлен не могут договориться: представители Украины требуют от головного офиса остановить бизнес в РФ, те же в, свою очередь, отключили украинских сотрудников от корпоративной почты.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ обстреляли Авдеевку новыми ракетными снарядами РСЗО "Торнадо-С". Управление ракетной установкой осуществляется посредством спутников ГЛОНАСС. Дальность стрельбы ракеты составляет 120 км.