Імовірно, "Точка-У": Українська ППО збили ракету над Києвом, — Геращенко

Встановлено можливу модифікацію ракети, уламки якої впали в Дніпро в районі Оболоні.

Над київським районом Оболонь українській ППО вдалося збити ракету російських збройних сил. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Уламки ракети впали Дніпро. Геращенко припустив, що, можливо, то була "Точка У".

Минулої доби російські війська обстріляли близько 30 об'єктів цивільної інфраструктури в Київській області. Найбільше руйнувань – у Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. Російські солдати в зайнятих ними районах тероризують місцевих жителів: забирають телефони, одяг і продукти харчування, викрадають машини та грабують магазини. За деякими даними, у росіян в Україні залишається запаси боєприпасів, продуктів та пального лише на три дні.

Нагадаємо, що в Києві ЗС РФ обстріляли ТРЦ "Ретровіль", загинув співробітник компанії "Леруа Мерлен", яка досі не наслідувала приклад інших західних компаній і залишається працювати на території Росії.

Дочірню компанію холдингу ADEO називають одним із найбільших платників податків у Росії. Існує думка, що компанія планує навпаки розширити свою присутність на російському ринку. З цього питання український і російський офіси "Мерлен" не можуть домовитися: представники України вимагають від головного офісу зупинити бізнес у РФ, ті ж у свою чергу відключили українських співробітників від корпоративної пошти.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ обстріляли Авдіївку новими ракетними снарядами РСЗВ "Торнадо-С". Управління ракетною установкою здійснюється за допомогою супутників ГЛОНАСС. Дальність стрільби ракети становить 120 км.