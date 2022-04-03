ВСУ зачищают Славутич: военные просят сообщать о подозрительных лицах

Украинские военные предупредили, что будут искать опасные предметы. В городе установили "смягченный" комендантский час.

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Вооруженные силы Украины зашли в Славутич Киевской области и проводят зачистку города. Об этом сообщил местный горсовет.

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"В городе начинают работать ВСУ по выявлению посторонних лиц и предметов", — рассказали в учреждении.

Местных жителей призвали сообщать о местонахождении посторонних предметов или подозрительных лиц.

В Славутиче установят "смягченный" комендантский час. Предприятия, учреждения, магазины, аптеки не перестанут работать, людям продолжат раздавать гуманитарную помощь и можно выйти выгуливать животных. Выезд из города закроют, полиция проследит за порядком.

Битва за Славутич – как освобождали город

Славутич находится примерно в 165 км от Киева и в 50 км от Чернигова. В нем живут около 25,5 тыс. человек. Бои на окраинах города с ВС РФ начались 23 марта.

Мэр города Юрий Фомичев заявил об оккупации Славитича российскими военными 26 марта. Силы защитников и врагов, по его словам, были абсолютно не равны. Жители города выходили на улицы с украинскими флагами и кричали, что Славутич — это Украина.

Войска РФ похищали Фомичева захватывали городскую больницу и стреляли во время митинга гражданских.

Фокус подробно писал об оккупации города. Российские захватчики перепутали горисполком Славутича с Домом детского творчества и заблокировали его.

31 марта стало известно, что армия России покидает Славутич и движется в сторону Беларуси.