ЗСУ зачищають Славутич: військові просять повідомляти про підозрілих осіб

Українські військові попередили, що шукатимуть небезпечні предмети. У місті встановили "пом'якшену" комендантську годину.

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Збройні сили України зайшли до Славутича Київської області та проводять зачистку міста. Про це повідомила місцева міськрада.

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"У місті починають працювати ЗСУ з виявлення сторонніх осіб і предметів", — розповіли в установі.

Місцевих жителів закликали повідомляти про місцезнаходження сторонніх предметів чи підозрілих осіб.

У Славутичі встановлять "пом'якшену" комендантську годину. Підприємства, установи, магазини, аптеки не перестануть працювати, людям продовжать роздавати гуманітарну допомогу, і можна вийти вигулювати тварин. Виїзд із міста закриють, поліція простежить за порядком.

Битва за Славутич – як звільняли місто

Славутич розташований приблизно за 165 км від Києва та за 50 км від Чернігова. У ньому мешкають близько 25,5 тис. осіб. Бої на околицях міста із ЗС РФ почалися 23 березня.

Мер міста Юрій Фомічов заявив про окупацію Славутича російськими військовими 26 березня. Сили захисників і ворогів, за його словами, були абсолютно не рівні. Жителі міста виходили на вулиці з українськими прапорами та кричали, що Славутич – це Україна.

Війська РФ викрадали Фомічова, захоплювали міську лікарню та стріляли під час мітингу в цивільних.

Фокус докладно писав про окупацію міста. Російські загарбники переплутали міськвиконком Славутича з Будинком дитячої творчості та заблокували його.

31 березня стало відомо, що армія Росії залишає Славутич і рухається в бік Білорусі.