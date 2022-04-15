"После "Москвы" можем расстрелять и остальные российские корабли", – военный аналитик

За счет чего прошли успешные атаки украинскими "Нептунами" и как это повлияет на дальнейшую тактику российского флота, Фокусу рассказал военный аналитик Сергей Згурец.

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13 апреля произошло успешное уничтожение флагмана российского Черноморского флота – крейсера "Москва" двумя ракетами украинского комплекса "Нептун". Военный аналитик Сергей Згурец считает это событие историческим и закономерным. Успеху ВСУ способствовали характеристики нового РК "Нептун", а также отсутствие опыта у экипажей российских кораблей отражать ракетные атаки.

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Фокус поговорил о деталях потопления "Москвы" с ведущим украинским военным экспертом Сергеем Згурцом, чья информационно-консалтинговая компания Defense Express уже более двадцати лет занимается военной аналитикой. Эксперт рассказал за счет чего прошли успешные атаки украинскими "Нептунами" и как это повлияет на дальнейшую тактику российского флота.

"Ракеты "Нептун" идут на высоте 5 метров"

- Уже известно, что "Москва" утонула. Потопление такого мощного крейсера — это историческое событие для Украины?

- Думаю, да. Применение новых крылатых ракет "Нептун" войдет в историю российско-украинской войны. Комплекс "Нептун" был разработан КБ "Луч" в короткие сроки и был принят на вооружение только в прошлом году. Это было его второе применение. Первое – атака на ракетный фрегат "Адмирал Эссен" – корабль Черноморского флота РФ. Он вроде бы попытался отстреляться от "Нептуна". Его подбили 4 апреля, но глубину поражения мы точно не знаем.

- Каковы особенности БРК "Нептун", почему он настолько эффективен?

- "Нептун" действительно яркий образец нового украинского вооружения. Его ракеты идут на очень низкой высоте – порядка 5 метров над уровнем моря. Крейсер такого класса как "Москва" имеет трехуровневое ПВО. Однако неоднократно в российской прессе перед войной говорилось, что у всех кораблей ЧФ крайне низкий опыт в отражении противокорабельных ракет, потому что у них не было возможностей отрабатывать эти задачи. Они имеют средства отражения, но не имеют нужного опыта борьбы с крылатыми ракетами. Поскольку ракеты "Нептун" идут на крайне низкой высоте, они появляется на локаторах РЛС (радиолокационная станция – ред.) только за несколько секунд перед поражением. Времени на реакцию – крайне мало. Если экипаж недостаточно подготовлен – он не успевает.

- Некоторые источники упоминали, что перед атакой ракет "Нептун" на крейсер "Москва", корабль атаковал наш беспилотник Bayraktar TB2. Зачем, для отвлечения?

- Bayraktar TB2 действительно работал в зоне нахождения корабля. Но, думаю, с другой целью. Не исключено, что Bayraktar использовался как средство точного определения координат крейсера для комплекса "Нептун". При этом зона все равно довольно широкая для удара, но на ракете "Нептун" есть головка самонаведения, она работает в радиолокационном режиме – испускает сигналы и получает отражение от цели. Эта головка сама находит цель, а потом даже определяет самую уязвимую точку на этой цели. Это все было разработано нашими учеными, все комплектующие украинские. Шесть пусковых, командный пункт, несколько десятков ракет – все это было создано с нуля КБ "Луч" под руководством Олега Петровича Коростылева.

"РФ считали, что у нас нет ракет дальности до 300 км"

- Эти атаки показали, что все корабли РФ ЧФ уязвимы для "Нептуна"?

- Факты таковы: ракеты "Нептун" прорвали их ПВО и поразили цели. По сравнению с "Москвой" другие российские корабли ЧФ обладают еще меньшей защитой. Более того, крейсер "Москва" – головной, и отвечал за прикрытие всей их группировки в той акватории. Он имеет комплексы ПВО трех уровней: артиллерийскую (до 3 км), АСУ (до 10 км) и комплекс С-300 ( до 75 км). Три этих эшелона ПВО отвечают за прикрытие всей морской группировки, а не только одного корабля и, тем не менее, они не помогли.

- Таким образом, мы можем в ближайшее время расстрелять и остальные российские корабли?

- Можем.

- А как так получилось, что российские корабли оказались предельно уязвимы для наших ракет?

- В РФ считали, что у нас нет ракет на дальность до 300 км. Эти комплексы разработаны недавно. Думаю, что они пересмотрят свою стратегию и отведут свои корабли от Одессы, Николаева из-за угрозы их затопления.

День "Нептуна"

Фокус подробно разбирался, на что еще способен новейший противокорабельный комплекс "Нептун". Дальности поражения ракеты хватит, чтобы полностью закрыть Азовское море и украинские территориальные воды в Черном море. Максимальная дальность стрельбы — 280 км.

После взрыва на крейсере "Москва" погиб командир корабля Антон Куприн, сообщает МВД. Капитан 1 ранга ЧМФ РФ участвовал в нападении на остров Змеиный и угрожал украинским военнослужащим ликвидацией.

Потеря крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов" привела к тому, что позиции российского флота в Черном море ослабли. Об этом сообщает разведка Великобритании.