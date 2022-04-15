"Після "Москви" можемо розстріляти й інші російські кораблі", – військовий аналітик

За рахунок чого пройшли успішні атаки українськими "Нептунами" і як це вплине на подальшу тактику російського флоту, Фокусу розповів військовий аналітик Сергій Згурець.

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13 квітня відбулося успішне знищення флагмана російського Чорноморського флоту — крейсера "Москва" двома ракетами українського комплексу "Нептун". Військовий аналітик Сергій Згурець вважає цю подію історичною і закономірною. Успіху ЗСУ сприяли характеристики нового РК "Нептун", а також відсутність досвіду в екіпажів російських кораблів відбивати ракетні атаки.

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Фокус поговорив про деталі потоплення "Москви" з провідним українським військовим експертом Сергієм Згурцем, чия інформаційно-консалтингова компанія Defense Express уже понад двадцять років займається військовою аналітикою. Експерт розповів за рахунок чого пройшли успішні атаки українськими "Нептунами" та як це вплине на подальшу тактику російського флоту.

"Ракети "Нептун" йдуть на висоті 5 метрів"

— Уже відомо, що "Москва" потонула. Потоплення такого потужного крейсера — це історична подія для України?

— Думаю так. Застосування нових крилатих ракет "Нептун" увійде в історію російсько-української війни. Комплекс "Нептун" був розроблений КБ "Луч" у короткий термін і був узятий на озброєння лише минулого року. Це було його друге застосування. Перше — атака на ракетний фрегат "Адмірал Ессен" — корабель Чорноморського флоту РФ. Він начебто спробував відстрілятися від "Нептуна". Його підбили 4 квітня, але глибини ураження ми точно не знаємо.

— Які особливості БРК "Нептун", чому він настільки ефективний?

— "Нептун" справді яскравий зразок нового українського озброєння. Його ракети йдуть на дуже низькій висоті — приблизно 5 метрів над рівнем моря. Крейсер такого класу, як "Москва", має трирівневу ППО. Однак неодноразово в російській пресі перед війною говорилося, що в усіх кораблів ЧФ вкрай низький досвід у відбитті протикорабельних ракет, тому що вони не мали змоги відпрацьовувати ці завдання. Вони мають засоби відбиття, але не мають необхідного досвіду боротьби з крилатими ракетами. Оскільки ракети "Нептун" йдуть на вкрай низькій висоті, вони з'являються на локаторах РЛС (радіолокаційна станція — ред.) лише за кілька секунд перед ураженням. Часу на реакцію — дуже мало. Якщо екіпаж недостатньо підготовлений — він не встигає.

— Деякі джерела згадували, що перед атакою ракет "Нептун" на крейсер "Москва" корабель атакував наш безпілотник Bayraktar TB2. Навіщо, для відволікання?

— Bayraktar TB2 справді працював у зоні знаходження корабля. Але, гадаю, з іншою метою. Не виключено, що Bayraktar використовувався як засіб точного визначення координат крейсера для комплексу "Нептун". При цьому зона все одно досить широка для удару, але на ракеті "Нептун" є головка самонаведення, вона працює в радіолокаційному режимі — випускає сигнали й отримує відображення від цілі. Ця головка сама знаходить ціль, а потім навіть визначає найуразливішу точку на цій цілі. Це все було розроблено нашими вченими, всі деталі для комплектовання українські. Шість пускових, командний пункт, кілька десятків ракет — усе це було створено з нуля КБ "Луч" під керівництвом Олега Петровича Коростильова.

"РФ вважали, що ми не маємо ракет дальності до 300 км"

— Ці атаки показали, що всі кораблі РФ ЧФ уразливі для "Нептуна"?

— Факти такі: ракети "Нептун" прорвали їхню ППО й уразили цілі. Порівняно з "Москвою" інші російські кораблі ЧФ мають ще менший захист. Більше того, крейсер "Москва" — головний, і відповідав за прикриття всього їхнього угруповання в тій акваторії. Він має комплекси ППО трьох рівнів: артилерійську (до 3 км), АСУ (до 10 км) та комплекс С-300 (до 75 км). Три ці ешелони ППО відповідають за прикриття всього морського угруповання, а не лише одного корабля і, проте, вони не допомогли.

— Отже, ми можемо найближчим часом розстріляти й інші російські кораблі?

— Можемо.

— А як так вийшло, що російські кораблі виявилися гранично вразливими для наших ракет?

— В РФ вважали, що ми не маємо ракет на дальність до 300 км. Ці комплекси розроблені нещодавно. Думаю, що вони переглянуть свою стратегію і відведуть свої кораблі від Одеси, Миколаєва через загрозу їхнього затоплення.

День "Нептуна"

Фокус докладно розбирався, на що ще здатний новий протикорабельний комплекс "Нептун". Дальності ураження ракети вистачить, щоб повністю закрити Азовське море й українські територіальні води у Чорному морі. Максимальна дальність стрільби — 280 км.

Після вибуху на крейсері "Москва" загинув командир корабля Антон Купрін, повідомляє МВС. Капітан 1 рангу ЧМФ РФ брав участь у нападі на острів Зміїний і погрожував українським військовослужбовцям ліквідацією.

Втрата крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" призвела до того, що позиції російського флоту в Чорному морі ослабли. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.