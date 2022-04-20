"Провокация Запада": в КНДР отреагировали на зверства ВС РФ в Буче

Северокорейские дипломаты заявили, что убийства мирных жителей в Буче — "подлый способ США и Запада очернить имидж России и изолировать ее в международном отношении".

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В посольстве Северной Кореи в России отреагировали на массовые убийства мирных жителей в Буче российскими солдатами. Северокорейские дипломаты назвали эти события провокацией со стороны США и Запада, чтобы "очернить имидж России и изолировать в международном отношении". Об этом сообщает российское новостное агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление дипломатического представительства КНДР в Москве.

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"Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в подлых способах для того, чтобы достичь своей нечистой цели – очернить имидж России и изолировать в международном отношении", — сказано в сообщении дипломатов из Северной Кореи.

Напомним, 9 апреля в КНДР поддержали Россию на фоне войны против Украины и спрогнозировали бесповоротный "проигрыш Вашингтона". Обозреватель государственного СМИ поддал сомнению совершение Россией военных преступлений в Украине, а также назвал полномасштабную войну "кризисом США".

Ранее, 3 апреля, после освобождения Бучи от российских захватчиков, выяснилось, что в городе массово убивали мирных жителей. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены около 300 людей, а улицы Бучи были усеяны трупами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия российских солдат в городе военным преступлением и геноцидом. Однако в Кремле обвинения в убийстве жителей российскими военными отрицают и заявили, что на кадрах из Бучи выявлены "признаки фейков и видеоподлогов".