"Провокація Заходу": в КНДР відреагували на звірства ЗС РФ у Бучі

Північнокорейські дипломати заявили, що вбивства мирних жителів у Бучі — "підлий спосіб США та Заходу очорнити імідж Росії та ізолювати її в міжнародному відношенні".

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У посольстві Північної Кореї в Росії відреагували на масові вбивства мирних жителів у Бучі російськими солдатами. Північнокорейські дипломати назвали ці події провокацією з боку США та Заходу, щоб "очорнити імідж Росії та ізолювати в міжнародному відношенні". Про це повідомляє російське агентство новин "ТАРС" з посиланням на заяву дипломатичного представництва КНДР у Москві.

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"Подія масового вбивства в місті Буча чітко показує, що США та Захід нерозбірливі в підлих способах для того, щоб досягти своєї нечистої мети — очорнити імідж Росії та ізолювати в міжнародному відношенні", — сказано в повідомленні дипломатів із Північної Кореї.

Нагадаємо, 9 квітня в КНДР підтримали Росію на тлі війни проти України та спрогнозували безповоротний "програш Вашингтона". Оглядач державного ЗМІ поставив під сумнів скоєння Росією воєнних злочинів в Україні, а також назвав повномасштабну війну "кризою США".

Раніше, 3 квітня, після визволення Бучі від російських загарбників, з'ясувалося, що в місті масово вбивали мирних жителів. Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що виявили братську могилу, в якій поховали близько 300 людей, а вулиці Бучі були засіяні трупами.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії російських солдатів у місті воєнним злочином та геноцидом. Однак у Кремлі звинувачення у вбивстві мешканців російськими військовими заперечують і заявили, що на кадрах з Бучі виявлено "ознаки фейків".