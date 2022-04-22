Полномасштабная война с РФ началась утром в Луганской области, – Данилов

Вражеская армия начала наступать повсюду 24 февраля около 5:00 утра. Секретарь СНБО признался, что ему запомнилось, как президент Украины в этот момент проводил совещание в белой рубашке и призывал к борьбе.

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Россия начала полномасштабную войну с Украиной 24 февраля в 3:40 на участке Милово в Луганской области. Около 5:00 утра враг наступал повсюду. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

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Украинское командование думало, что российские войска установят контроль лишь над Донецкой и Луганской областями.

"Потом через час двадцать наступление началось везде. Я сразу поехал к президенту, там уже был (глава МВД Украины) Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке. Мне это так, знаете, запомнилось… Говорит: "Ну что? Будем бороться", – описал Данилов обстановку.

[ + – ] Примерно в 5:00 утра враг начал наступать по всей Украине

Срочное заседание СНБО созвали примерно в 5:30, проекты решений были заготовлены, продолжил он.

За день до полномасштабного вторжения СНБО собрало заседание о вводе чрезвычайного положения. Его участники говорили об установлении военного положения, но не хотели провоцировать Россию, комментирует Данилов.

Была встреча с народными депутатами в кабинете спикера Верховной Рады.

"Главы всех фракций сидят, каждый пункт рассматривают. Я на них смотрю и говорю: "Люди добрые, вы понимаете, что завтра вам нужно будет совсем другое решение принимать, а тут сейчас – запятая не такая, здесь нужно исправить". Ну, сглазил", – рассказал секретарь СНБО.

[ + – ] Зал Рады 24 февраля был "напряжен и наэлектризован"

Данилов отметил, что когда 24 февраля представлял в парламенте указ президента, решение СНБО о военном положении, то зал был "напряжен и наэлектризован". Первые 3-5 дней войны были самыми тяжелыми.

"Потому что принимается очень много решений: кто-то хочет сбежать, кто-то хочет свое состояние срочно вывезти", – объяснил он.

24 февраля после голосования о военном положении президент пригласил всех глав фракций и призвал "забыть, что было, и работать одной командой".

"Потом мы провели три селектора с главами областных госадминистраций, которые уже стали главами военных администраций. Совещания были на 9 часов, на 12, на 15 и, если не ощибаюсь, на 18", – напомнил секретарь СНБО.

Покушение на Зеленского

Данилов сказал, что первую информацию о планах физического уничтожения Зеленского получил еще 22 февраля.

"Впервые, это было 22 февраля в 19:10, когда мы получили тайный документ о том, что в ближайшее время может быть совершено нападение на президента", – проинформировал секретарь.

Данилов после этого сразу связался с президентом.

[ + – ] Зеленский сразу дал понять, что не покинет Киев

"Мы встретились, он говорит: "Что, опять?" Я говорю, что к этому нужно очень внимательно относиться, вы – высшее должностное лицо большой страны. И не надо с этим ни в коем случае шутить, потому что это очень серьезная вещь", – вспомнил секретарь.

В тот же день он говорил с президентом и ясно понял, что Зеленский никуда из Киева не выедет. Глава государства сказал, что не может бросить страну и несмотря ни на что останется в столице.

"На войне обязательно должна быть связь"

Власти Украины заранее подготовили другие центры, откуда можно управлять страной и принимать решения.

"Они были в подготовленном состоянии, так же, как объект номер один. Я спросил потом президента, есть ли какие-то замечания по поводу комплекса, который был подготовлен, он говорит: "Нет, все работает", – пояснил Данилов.

Одну из главных проблем которую пришлось решать сразу – это обеспечение связи и ее стабильность по стране.

"Это очень важно. Потому что когда вы остаетесь без возможности, к которой привыкли, сразу у большого количества населения возникает паническое настроение. Это вопрос, на который мало кто обращает внимание. Нам в последний день помогли партнеры – мы получили дополнительное оборудование. Мы его раздавали уже 24-го (февраля) где-то в 10-11 часов дня", – сказал он.

Данилов рассказал, что за неделю до войны на совещании с премьером Денисом Шмыгалем обсудили работу министерств.

Напомним, что британский таблоид Daily Mail писал о наступлении армии РФ на Киев, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Днепр, если оккупанты победят в битве за Донбасс.

Пентагон 19 апреля заявил, что у РФ осталось 75% военной мощи, которую они накопили для полномасштабного вторжения в Украину. По оценкам американских военных, Россия ведет наступательные операции возле Изюма и к юго-западу от Донецка, но это лишь "прелюдия к крупным боевым операциям".