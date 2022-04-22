Повномасштабна війна з РФ почалася вранці в Луганській області, – Данілов

Ворожа армія почала наступати всюди 24 лютого приблизно о 05:00 ранку. Секретар РНБО зізнався, що йому запам'яталося, як президент України в цей момент проводив нараду в білій сорочці та закликав до боротьби.

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Росія розпочала повномасштабну війну з Україною 24 лютого о 03:40 на ділянці Мілове у Луганській області. Приблизно о 05:00 ранку ворог наступав усюди. Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

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Українське командування думало, що російські війська встановлять контроль лише над Донецькою і Луганською областями.

"Потім за годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там уже був (глава МВС України) Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці. Мені це так, знаєте, запам'яталося... Каже: "Ну що? Боротимемося", — описав Данілов ситуацію.

[ + – ] Приблизно о 05:00 ранку ворог почав наступати по всій Україні

Термінове засідання РНБО скликали приблизно о 05:30, проєкти рішень було заготовлено, продовжив він.

За день до повномасштабного вторгнення РНБО зібрало засідання щодо введення надзвичайного стану. Його учасники говорили про встановлення воєнного стану, але не хотіли провокувати Росію, коментує Данілов.

Була зустріч із народними депутатами у кабінеті спікера Верховної Ради.

"Голови всіх фракцій сидять, кожен пункт розглядають. Я на них дивлюся і кажу: "Люди добрі, ви розумієте, що завтра вам треба буде зовсім інше рішення ухвалювати, а тут зараз — кома не така, тут треба виправити". Ну, наврочив", — розповів секретар РНБО.

[ + – ] Зала Ради 24 лютого була "напружена та наелектризована"

Данілов зазначив, що коли 24 лютого представляв у парламенті указ президента, рішення РНБО про воєнний стан, то зала була "напружена та наелектризована". Перші 3-5 днів війни були найважчими.

"Оскільки ухвалюється дуже багато рішень: хтось хоче втекти, хтось хоче свої статки терміново вивезти", — пояснив він.

24 лютого після голосування про воєнний стан президент запросив усіх голів фракцій і закликав "забути, що було, та працювати однією командою".

"Потім ми провели три селектори з головами обласних держадміністрацій, які вже стали головами військових адміністрацій. Наради були на 9 годин, на 12, на 15 і, якщо не помиляюся, на 18", — нагадав секретар РНБО.

Замах на Зеленського

Данілов сказав, що першу інформацію щодо планів фізичного знищення Зеленського отримав ще 22 лютого.

"Уперше, це було 22 лютого о 19:10, коли ми отримали таємний документ про те, що найближчим часом може бути скоєно напад на президента", — поінформував секретар.

Данілов після цього одразу зв'язався з президентом.

[ + – ] Зеленський одразу дав зрозуміти, що не покине Київ

"Ми зустрілися, він каже: "Що, знову?" Я говорю, що до цього потрібно дуже уважно ставитися, ви — найвища посадова особа великої країни. І не треба ні в якому разі жартувати, тому це дуже важливі речі", — згадав секретар.

Того ж дня він говорив із президентом і чітко зрозумів, що Зеленський нікуди з Києва не виїде. Глава держави сказав, що не може покинути країну і попри все залишиться в столиці.

"На війні обов'язково має бути зв'язок"

Влада України заздалегідь підготувала інші центри, звідки можна керувати країною та ухвалювати рішення.

"Вони були в підготовленому стані, так само як об'єкт номер один. Я запитав потім президента, чи є якісь зауваження щодо комплексу, який був підготовлений, він каже: "Ні, все працює", — пояснив Данілов.

Одну з головних проблем, яку довелося вирішувати одразу — це забезпечення зв'язку та його стабільність по країні.

"Це дуже важливо. Тому що коли ви залишаєтеся без можливості, до якої звикли, одразу у великої кількості населення виникає панічний настрій. Це питання, на яке мало хто звертає увагу. Нам в останній день допомогли партнери — ми отримали додаткове обладнання. Ми його роздавали вже 24-го (лютого) десь о 10-11 годині дня", — сказав він.

Данілов розповів, що за тиждень до війни на нараді з прем'єром Денисом Шмигалем обговорили роботу міністерств.

Нагадаємо, що британський таблоїд Daily Mail писав про наступ армії РФ на Київ, Харків, Миколаїв, Одесу, Запоріжжя та Дніпро, якщо окупанти переможуть у битві за Донбас.

Пентагон 19 квітня заявив, що в РФ залишилося 75% військової могутності, яку вони накопичили для повномасштабного вторгнення в Україну. За оцінками американських військових, Росія веде наступальні операції біля Ізюма та на південний захід від Донецька, але це лише "прелюдія до великих бойових операцій".