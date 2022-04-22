Следующие четыре недели войны будут решающими для Украины, — The New York Times

Новый этап боевых действий повлияет на результат российской войны в Украине, а ресурсы РФ через месяц иссякнут.

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Следующие четыре недели войны не только определят окончательный исход войны в Украине, но и могут повлиять на карту Европы на десятилетия вперед. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

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Как считают источники в высших американских кругах, которых издание не называет, если Россия прорвется на восток Украины, это даст возможность Путину представить такой результат как определенный успех "спецоперации". В этом случае он сможет заявить, что обеспечил "защиту пророссийскому меньшинству". Тогда он мог бы смело использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Если же украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, то перед Путиным встанет жесткий выбор: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или действительно серьезно вести мирные переговоры с украинской стороной. При этом первый вариант может означать полную мобилизацию в России, что несет определенные риски для президента РФ, считают официальные американские лица.

Один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны США уверен, что новая фаза битвы якобы в некоторой степени благоприятна России, так как ее войска перемещаются по более открытой местности, а не увязают в городах.

Однако при правильном вооружении и сохранении мотивации украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее, добавляет он.

"Русские находятся в ослабленном состоянии, из которого они вполне могут оправиться, если будет достаточно времени и новых призывников", — в свою очередь говорит Эвелин Н. Фаркас, работавшая в Пентагоне при президенте Бараке Обаме. "Поэтому крайне важно ударить по ним сейчас всем, что мы можем дать украинцам", — подчеркивает она.

Имеется в виду новый список вооружения, которое американская стороны готова предоставить Украине. Так, вчера Министерство обороны США рассказало, что вместе с артиллерией и тактическими машинами в страну также прибудут беспилотники Phoenix Ghost, которые были специально разработаны ВВС Штатов для потребностей Украины.

Наконец и Германия готова поставлять Украине серьезное вооружение. Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркивает, что страна готова понести дополнительные расходы, связанные с предоставлением Украине боевых машин пехоты Marder.

Победит Россия в следующем этапе войны, проиграет, или битва сведется к ничьей, но ресурсы вооруженных сил России за это время иссякнут, также цитирует The New York Times Майкла Кофмана, директора по исследованиям России в исследовательском институте CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Напомним, что вчера Байден объявил о новом пакете военной помощи на $800 млн. Оружие будет доставляться на протяжении следующих двух недель.

Ранее Фокус писал, что Россия продолжает наращивать свои силы на территории Украины.