Наступні чотири тижні війни будуть вирішальними для України, — The New York Times

Новий етап бойових дій вплине на результат російської війни в Україні, а ресурси РФ за місяць вичерпаються.

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Наступні чотири тижні війни не лише визначать остаточний кінець війни в Україні, а й можуть вплинути на карту Європи на десятиліття вперед. Про це пише The New York Times із посиланням на високопосадовців з адміністрації президента США Джо Байдена.

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Як вважають джерела у вищих американських колах, які видання не називає, якщо Росія прорветься на схід України, це дасть змогу Путіну представити такий результат як певний успіх "спецоперації". У цьому випадку він зможе заявити, що забезпечив "захист проросійській меншості". Тоді він міг би сміливо використати Донбас як важіль тиску в будь-яких переговорах.

Якщо ж українські військові зможуть зупинити наступ Росії на Донбасі, то перед Путіним постане жорсткий вибір: спрямувати більше бойової сили на війну, яка може затягтися на роки, або справді серйозно вести мирні переговори з українською стороною. При цьому перший варіант може означати повну мобілізацію в Росії, що має певні ризики для президента РФ, вважають офіційні американські особи.

Один із високопосадовців Міністерства оборони США впевнений, що нова фаза битви нібито певною мірою сприятлива Росії, оскільки її війська переміщуються по більш відкритій місцевості, а не ув'язують у містах.

Проте за правильного озброєння та збереження мотивації українські сили можуть не лише зупинити просування Росії, а й відкинути її, додає він.

"Росіяни перебувають в ослабленому стані, з якого вони можуть оправитися, якщо буде достатньо часу і нових призовників", — водночас говорить Евелін Н. Фаркас, яка працювала в Пентагоні при президенті Бараку Обамі. "Тому дуже важливо вдарити по них зараз усім, що ми можемо дати українцям", — наголошує вона.

Йдеться про новий список озброєння, яке американська сторона готова надати Україні. Так, учора Міністерство оборони США розповіло, що разом з артилерією і тактичними машинами в країну також прибудуть безпілотники Phoenix Ghost, спеціально розроблені ВПС Штатами для потреб України.

Зрештою, і Німеччина готова постачати Україні серйозне озброєння. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголошує, що країна готова понести додаткові витрати, пов'язані з наданням Україні бойових машин піхоти Marder.

Переможе Росія в наступному етапі війни, програє, або битва зведеться до нічиєї, але ресурси збройних сил Росії за цей час вичерпаються, також цитує The New York Times Майкла Кофмана, директора з досліджень Росії в дослідницькому інституті CNA в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Нагадаємо, що вчора Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $800 млн. Зброя доставлятиметься протягом наступних двох тижнів.

Раніше Фокус писав, що Росія продовжує нарощувати свої сили на території України.