Крымчанам предложили скинуться на новый крейсер "Москва"

Оккупационные власти Крыма считают, что жителям полуострова стоит пожертвовать свои сбережения на нужды российского флота.

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Потерю флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" предложили компенсировать постройкой нового корабля, причем "за народные деньги". Об этом заявил спикер так называемого "Госсовета республики Крым" Владимир Константинов.

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"Считаю, нам следует за народные деньги построить новый крейсер "Москва", — отметил он. — У нашего народа есть традиция — жертвовать свои сбережения на нужды армии, когда она сражается за правое дело на поле боя".

[ + – ] Владимир Константинов мог бы поделиться и своими сбережениями, ведь он отнюдь не беден Фото: Krym Info

При этом Константинов выразил уверенность в том, что Россия "в состоянии выделить на оборону страны столько средств, сколько необходимо". Коллаборант также отдает себе отчет в том, что эти средства попали в бюджет в виде налогов и сборов, которые платят люди. Однако он считает, что крымчанам нужно поделиться своими сбережениями ради "личного участия в деле укрепления державной мощи".

"Очень важно иметь перед глазами наглядный пример нашего личного участия в деле укрепления державной мощи страны. Думаю, такая идея увлечет крымчан, моряков-черноморцев, найдет отклик по всей стране", — уверен Константинов.

Чиновник оккупационной администрации Крыма мог бы и сам подать пример такой жертвенности, тем более, что он отнюдь не беден.

На момент оккупации Крыма Константинов владел одной из крупнейших строительных компаний "Консоль". "Злые языки говорят, что на момент аннексии ее суммарный долг перед украинскими банками превышал $200 млн, — рассказывал Фокусу публицист Павел Казарин. — И, по мнению этих самых людей, для Константинова участие в аннексии было не только средством спасти свою политическую карьеру, но и возможностью избежать банкротства: тем самым он обнулил свой долг".

Как и где затонула "Москва"

Вечером 13 апреля в Одесской ОВА сообщили об атаке российского крейсера "Москва". Там отметили, что ракеты "Нептун" нанесли судну очень серьезные повреждения. Российские военные предполагают, что удар был нанесен с позиций, расположенных между Вознесенском и Николаевом.

Флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения и затонул у берегов Крыма. Российское командование уверяет, что судно было повреждено из-за "пожара от детонации боезапаса", причину пожара не называли. Крейсер не смог вернуть равновесие и затонул во время шторма. По данным СМИ, на борту судна могли находиться две ядерные боеголовки.

Как писал Фокус, аналитикам удалось установить ориентировочные координаты, где находятся обломки российского ракетного крейсера "Москва". По данным портала Defense Express, затонувшее судно находится примерно в координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине около 50-60 метров. Данные о месторасположении обломков удалось вычислить благодаря информации, полученной журналистами из собственных источников.

[ + – ] Предполагаемое место затопления крейсера "Москва"

Благодаря тому, что корабль находится на относительно небольшой глубине, со дна моря можно будет поднять части судна и вооружение, в частности противокорабельные ракетные комплексы П-1000 "Вулкан", часть из которых может быть оснащена ядерным зарядом. Тем не менее успех такой операции зависит от того, как именно крейсер лег на дно.