Кримчанам запропонували скинутися на новий крейсер "Москва"

Окупаційна влада Криму вважає, що мешканцям півострова варто пожертвувати свої заощадження на потреби російського флоту.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Втрату флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва" запропонували компенсувати будівництвом нового корабля, причому "за народні гроші". Про це заявив речник так званої "Держради республіки Крим" Володимир Константинов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Вважаю, нам слід за народні гроші побудувати новий крейсер "Москва", — зазначив він. — У нашого народу є традиція — жертвувати свої заощадження на потреби армії, коли вона бореться за праву справу на полі бою".

[ + – ] Володимир Константинов міг би поділитися і своїми заощадженнями, адже він зовсім не бідний Фото: Krym Info

Водночас Костянтинов висловив упевненість у тому, що Росія "може виділити на оборону країни стільки коштів, скільки необхідно". Колаборант також усвідомлює те, що ці кошти потрапили до бюджету як податки й збори, які платять люди. Проте він вважає, що кримчанам потрібно поділитися своїми заощадженнями заради "особистої участі у справі зміцнення державної сили".

"Дуже важливо мати перед очима наочний приклад нашої особистої участі у справі зміцнення державної сили країни. Думаю, така ідея захопить кримчан, моряків-чорноморців, знайде відгук по всій країні", — упевнений Константинов.

Чиновник окупаційної адміністрації Криму міг би й сам подати приклад такої жертовності, тим більше, що він зовсім не бідний.

На момент окупації Криму Костянтин володів однією з найбільших будівельних компаній "Консоль". "Злі язики кажуть, що на момент анексії її сумарний борг перед українськими банками перевищував $200 млн, — розповідав Фокусу публіцист Павло Казарін. — І, на думку цих самих людей, для Костянтинова участь в анексії була не лише засобом врятувати свою політичну кар'єру, але й і можливістю уникнути банкрутства: цим він обнулив свій обов'язок".

Як і де затонула "Москва"

Увечері, 13 квітня, в Одеській ОВА повідомили про атаку російського крейсера "Москва". Там наголосили, що ракети "Нептун" завдали судну дуже серйозних пошкоджень. Російські військові припускають, що удару завдано з позицій, розташованих між Вознесенськом і Миколаєвом.

Флагман Чорноморського флоту зазнав серйозних пошкоджень і затонув біля берегів Криму. Російське командування запевняє, що судно пошкоджено через "пожежу від детонації боєзапасу", причини пожежі не називали. Крейсер не зміг повернути рівновагу та затонув під час шторму. За даними ЗМІ, на борту судна могли перебувати дві ядерні боєголовки.

Як писав Фокус, аналітикам вдалося встановити орієнтовні координати, де знаходяться уламки російського ракетного крейсера "Москва". За даними порталу Defense Express, затонуле судно знаходиться приблизно в координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині близько 50-60 метрів. Дані про розташування уламків вдалося вирахувати завдяки інформації, отриманої журналістами з власних джерел.

[ + – ] Ймовірне місце затоплення крейсера "Москва"

Завдяки тому, що корабель знаходиться на відносно невеликій глибині, з дна моря можна буде підняти частини судна та озброєння, зокрема, протикорабельні ракетні комплекси П-1000 "Вулкан", частина з яких може бути оснащена ядерним зарядом. Проте успіх такої операції залежить від того, як саме крейсер ліг на дно.