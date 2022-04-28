Эффективно ли тратятся деньги: на "Антонове" проведут государственный аудит (видео)

Одна из главных целей проведения аудита — аккумулирование ресурсов для отстройки инфраструктуры сотрудников предприятия, проживавших в Гостомеле.

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На государственном предприятии "Антонов" огласили проведение государственного аудита для проверки эффективности использования средств и имущества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Цель аудита — установить эффективно ли использовались средства и имущество предприятия, состояние и достоверность бухгалтерского отчета и финансовой отчетности, а также придерживания законодательства о закупках.

Как заявил и.о. гендиректора "Антонова" Евгений Гаврилов, самым важным для аудита будет аккумулирование дополнительных ресурсов для отстройки социальной инфраструктуры для огромного количества сотрудников "Антонова", проживавших в Гостомеле.

"Достичь прозрачности и подотчетности деятельности предприятия является условием для достижения этой цели", — заявил Гаврилов.

После выхода российских войск из аэропорта в Гостомеле стали понятны масштабы ущерба, нанесенного "Антонову". Самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" сгорел в ходе боев. Также вспомогательные Ан-26 и Ан-74 буквально выгорели полностью.

Напомним, 6 апреля стало известно, что "Укроборонпром" уволил гендиректора Бычкова с должности. На предприятии проходит служебное расследование.

27 февраля в результате атаки на Гостомель сгорел самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия". После 5-го авианалета оккупанты разбомбили "Мрию" полностью. Самолет находился в аэропорту Гостомеля на ремонте с 5 февраля.

18 марта командир экипажа Дмитрий Антонов заявил, что самолет можно было спасти, заранее перегнав его в безопасно место. Однако руководство обвинение отбросило заявив, что пока невозможно установить ключевой фактор уничтожения самолета.