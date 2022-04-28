Чи ефективно витрачаються гроші: на "Антонові" проведуть державний аудит (відео)

Однією з головних цілей проведення аудиту є акумулювання ресурсів для відбудови інфраструктури працівників підприємства, які проживали в Гостомелі.

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На державному підприємстві "Антонов" оголосили проведення державного аудиту для перевірки ефективності використання коштів та майна. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Мета аудиту — встановити, чи ефективно використовувалися кошти та майно підприємства, стан і достовірність бухгалтерського звіту та фінансової звітності, а також дотримання законодавства про закупівлю.

Як заявив в. о. гендиректора "Антонова" Євгеній Гаврилов, найважливішим для аудиту буде акумулювання додаткових ресурсів для відбудови соціальної інфраструктури для величезної кількості співробітників "Антонова", які проживали у Гостомелі.

"Досягти прозорості та підзвітності діяльності підприємства є умовою для досягнення цієї мети", — заявив Гаврилов.

Після виходу російських військ з аеропорту в Гостомелі стали зрозумілі масштаби збитків, завданих "Антонову". Найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" згорів у процесі боїв. Також допоміжні Ан-26 та Ан-74 буквально вигоріли повністю.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що "Укроборонпром" звільнив гендиректора Бичкова з посади. На підприємстві відбувається службове розслідування.

27 лютого внаслідок атаки на Гостомель згорів найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". Після 5-го авіанальоту окупанти розбомбили "Мрію". Літак знаходився в аеропорту Гостомеля на ремонті з 5 лютого.

18 березня командир екіпажу Дмитро Антонов заявив, що літак можна було врятувати, заздалегідь перегнавши його у безпечне місце. Проте керівництво звинувачення відкинуло заявивши, що поки що неможливо встановити ключовий фактор знищення літака.