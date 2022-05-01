Путин в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun
По информации журналистов, высшее военное руководство находится в ярости из-за унизительного поражения под Киевом, в связи с чем они хотят наносить новые удары по Украине.
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Президент России Владимир Путин минувшей ночью был в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, которая позволит мобилизировать дополнительные силы для усиления войск. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
По данным журналистов, Путин планирует открыть использовать термин "война" вместо "специальной военной операции". Из-за этого мирное население будет страдать еще больше, которые и так находятся под неизбирательными бомбардировками.Важно
Источники издания утверждают, что на параде 9 мая российский президент объявит мобилизацию по всей России. Причина тому — сопротивление украинских сил обороны. Нынешняя волна агрессии, которая акцентируется на Донбассе, показывает, что несмотря на бомбардировки, существенного прогресса у войск РФ нет. В результате Путин находится под растущим давлением со стороны генералов, требующих развязать полномасштабную войну, и растут опасения, что он ответит новой жестокостью.
Указывается, что высшее руководство РФ находится в ярости от поражения под Киевом. В этом обвиняют президента Путина, который по слухам, болен. Военное руководство хочет получить разрешение на удары по другим объектам в Украине, включая правительственные здания.
В Минобороны Великобритании считают, что на 9 мая Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации для противостояния "нацистам всего мира".
Напомним, в ОП отметили, что мобилизация в РФ возможна. Коррупционные генералы уже подсчитывают прибыль, которую получат в качестве откупа от мобилизации.
23 апреля в украинской разведке рассказали, что оккупанты пытаются мобилизировать украинских мужчин на оккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.