Путин в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, — The Sun

По информации журналистов, высшее военное руководство находится в ярости из-за унизительного поражения под Киевом, в связи с чем они хотят наносить новые удары по Украине.

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Президент России Владимир Путин минувшей ночью был в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, которая позволит мобилизировать дополнительные силы для усиления войск. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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По данным журналистов, Путин планирует открыть использовать термин "война" вместо "специальной военной операции". Из-за этого мирное население будет страдать еще больше, которые и так находятся под неизбирательными бомбардировками.

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Источники издания утверждают, что на параде 9 мая российский президент объявит мобилизацию по всей России. Причина тому — сопротивление украинских сил обороны. Нынешняя волна агрессии, которая акцентируется на Донбассе, показывает, что несмотря на бомбардировки, существенного прогресса у войск РФ нет. В результате Путин находится под растущим давлением со стороны генералов, требующих развязать полномасштабную войну, и растут опасения, что он ответит новой жестокостью.

Указывается, что высшее руководство РФ находится в ярости от поражения под Киевом. В этом обвиняют президента Путина, который по слухам, болен. Военное руководство хочет получить разрешение на удары по другим объектам в Украине, включая правительственные здания.

В Минобороны Великобритании считают, что на 9 мая Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации для противостояния "нацистам всего мира".

Напомним, в ОП отметили, что мобилизация в РФ возможна. Коррупционные генералы уже подсчитывают прибыль, которую получат в качестве откупа от мобилизации.

23 апреля в украинской разведке рассказали, что оккупанты пытаются мобилизировать украинских мужчин на оккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.