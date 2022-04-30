Мания величия. Почему ссорятся Путин, Кадыров, Песков и Соловьев

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Мы наблюдаем, как в российской околополитической лоялистской среде вспыхивает один ср*ч за другим. Губернатор с Урала потребовал от Соловьева фильтровать базар, а до этого то же самое требовал Кадыров от Пескова, а еще, говорят, военные сильно жалуются на то, как чекисты им мешают воевать "по-взрослому", ну и внутри армии, судя по всему, накапливается вертикальное недовольство низших чинов высшими и наборот.

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Все эти люди пытаются натянуть на себя дырявое одеяло российского величия, которого на всех не хватает, а унижение, наоборот, норовят перекинуть кому-нибудь другому. Тому, кто, как кажется, стоит на более низкой ступеньке иерархической лестницы. Пропагандисты, разумеется, считают, что их положение в иерархии выше, чем у регионалов, а регионалы, в свою очередь, видят в пропагандистах не более чем обслугу.

И тут открывается грандиозный масштаб путинского на**ательства. Он обещал, что величия, добытого из геополитического жульничества и гопничества, хватит на всех лояльных. А оказалось, что его с трудом хватает самому Путину.

Ему даже приходится публично унижать людей из своего, казалось бы, ближайшего окружения, чтобы высечь хоть немного превосходства для себя. Эту психологическую механику можно определить как смещение стыда.

В украинской околополитической среде, кстати, тоже стало заметно больше конфликтов. Переименовывать ли улицы, теми ли именами, время ли сейчас для этого, а не агент ли ты Кремля вообще, а не завралась ли родная пропаганда, и еще миллион всяких поводов. Разные политические течения, слившиеся в единый поток народного сопротивления в первые недели вторжения, вроде снова возвращаются в свои привычные русла, по которым обычно течет украинская политическая жизнь с ее культом срача. Но это не нормализация, до нормализации еще очень далеко. Это, скорее, смещение агрессии – защитная реакция от накопленного стресса. Промежуточная остановка в зловещей динамике проклятой войны.

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