Путін за крок від оголошення повномасштабної війни Україні — The Sun

За інформацією журналістів, вище військове керівництво розлючене через принизливу поразку під Києвом, через що вони хочуть завдавати нових ударів по Україні.

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Президент Росії Володимир Путін минулої ночі був за крок від оголошення повномасштабної війни Україні, яка дозволить мобілізувати додаткові сили для посилення військ. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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За даними журналістів, Путін планує відкрити використати термін "війна" замість "спеціальної військової операції". Через це мирне населення страждатиме ще більше, яке й так перебуває під невиборчими бомбардуваннями.

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Джерела видання стверджують, що на параді 9 травня російський президент оголосить мобілізацію по всій Росії. Причина — опір українських сил оборони. Нинішня хвиля агресії, яку акцентують на Донбасі, показує, що попри бомбардування, суттєвого прогресу військ РФ не має. Як наслідок, Путін перебуває під тиском з боку генералів, що вимагають розв'язати повномасштабну війну, і зростають побоювання, що він відповість новою жорстокістю.

Вказують, що вище керівництво РФ лютує від поразки під Києвом. У цьому звинувачують президента Путіна, який, за чутками, хворий. Військове керівництво хоче отримати дозвіл на удари по інших об'єктах в Україні, включаючи урядові будинки.

У Міноборони Великобританії вважають, що 9 травня Володимир Путін може оголосити про загальну мобілізацію для протистояння "нацистам усього світу".

Нагадаємо, в ОП зазначили, що мобілізація в РФ можлива. Корупційні генерали вже підраховують прибуток, який отримають як відкуп від мобілізації.

23 квітня в українській розвідці розповіли, що окупанти намагаються мобілізувати українських чоловіків на окупованих територіях Харківської, Херсонської та Запорізької областей.