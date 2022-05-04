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Военный Фокус Российско-украинская война

Байдена призывают "идти в ногу" со спросом ВСУ на боеприпасы и оружие, – Defense News

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Фото: nbcnews.com | ВСУ получили около 5 тыс. ракет для Javelin

В Конгрессе уверены, что если война с Россией затянется, восполнение военных запасов США будет длиться годами. Украинской армии отправили уже треть запасов ракет Javelin и четверть зенитных ракет Stinger.

Американские законодатели призывают президента США Джо Байдена "идти в ногу" со спросом Украины на боеприпасы и оружие, а также решать вопросы с цепочкой поставок. Об этом говорится в статье американского издания Defense News, которое пишет о новинках военно-промышленного комплекса.

Глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит счел нужным увеличить военные производственные мощности.

"Надо понять, как можно производить больше и быстрее ракеты и беспилотники. Мы должны работать с нашей промышленной базой в США и на международном уровне", — заявил он.

Республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл отметил, что около 5 тыс. ракет Javelin, которые администрация Байдена направила в Украину – это 1/3 всех запасов США. Вооруженные силы Украины получили более 1400 зенитных ракет Stinger, или 1/4 запасов Штатов.

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ВСУ получили около 5 тыс. ракет Javelin

"Это тревожный сигнал не только для способности США поддержать Украину. Уровень расходов на критически важные боеприпасы ставит вопрос об обеспечении наших потребностей в вооружении и боеприпасах при военном времени", — объяснил МакКоннелл.

Оборонные производители, по сведениям издания, признают, что некоторые заводы не могут обеспечить объемы критически важных компонентов. Пополнение военных запасов, которые США отправили в Украину займет годы.

Предприятие Lockheed Martin, на котором около 600 сотрудников изготавливают противотанковые комплексы Javelin и ракетную систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), до 2023 года рискует столкнуться с проблемами.

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THAAD способен перехватывать ракеты ЗРК "Искандер"

Defense News пишет, что война на Украине может затянуться на месяцы или годы, поэтому растущий спрос на Javelin вызовет волну спроса у США и их союзников.

"У нас есть возможность удовлетворить текущие производственные потребности, мы инвестируем в увеличение мощностей и производства, чтобы удовлетворить будущие потребности клиентов", — говорит один из представителей Lockheed.

Напомним, что Германия согласилась передать ВСУ 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000, хотя руководство Бундесвера было против. По их данным, лишь 40 из 119 гаубиц исправны и находятся в боеспособном состоянии.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла законопроект о ленд-лизе для Украины, теперь Байден может быстро отправлять нужное ВСУ вооружение. Фокус детально разбирал, как ленд-лиз действовал во время Второй мировой войны.