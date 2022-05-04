Байдена закликають "йти в ногу" з попитом ЗСУ на боєприпаси та зброю, – Defense News

У Конгресі впевнені, якщо війна з Росією затягнеться, поновлення військових запасів США триватиме роками. Українській армії відправили вже третину запасів ракет Javelin і чверть зенітних ракет Stinger.

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Американські законодавці закликають президента США Джо Байдена "йти в ногу" з попитом України на боєприпаси та зброю, а також вирішувати питання з ланцюжком постачань. Про це йдеться у статті американського видання Defense News, яке пише про новинки військово-промислового комплексу.

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Глава комітету Палати представників збройних сил Адам Сміт вважав за потрібне збільшити військові виробничі потужності.

"Треба зрозуміти, як можна виробляти більше і швидше ракети та безпілотники. Ми повинні працювати з нашою промисловою базою в США та на міжнародному рівні", — заявив він.

Республіканець від штату Кентуккі Мітч МакКоннелл зазначив, що майже 5 тис. ракет Javelin, які адміністрація Байдена відправила в Україну, — це 1/3 усіх запасів США. Збройні сили України отримали понад 1 400 зенітних ракет Stinger або 1/4 запасів Штатів.

[ + – ] ЗСУ отримали майже 5 тис. ракет Javelin

"Це тривожний сигнал не тільки для здатності США підтримати Україну. Рівень витрат на критично важливі боєприпаси ставить питання щодо забезпечення наших потреб в озброєнні та боєприпасах за воєнного часу", — пояснив МакКоннелл.

Оборонні виробники, за даними видання, визнають, що деякі заводи не можуть забезпечити обсяги критично важливих компонентів. Поповнення військових запасів, які США відправили в Україну, триватиме роками.

Підприємство Lockheed Martin, на якому приблизно 600 співробітників виготовляють протитанкові комплекси Javelin і ракетну систему Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), до 2023 року ризикує зіткнутися з проблемами.

[ + – ] THAAD здатний перехоплювати ракети ЗРК "Іскандер"

Defense News пише, що війна в Україні може затягтися на місяці або роки, тому підвищений попит на Javelin викличе хвилю попиту у США та їхніх союзників.

"У нас є можливість задовольнити поточні виробничі потреби, ми інвестуємо у збільшення потужностей і виробництва, щоб задовольнити майбутні потреби клієнтів", — говорить один із представників Lockheed.

Нагадаємо, що Німеччина погодилася передати ЗСУ 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000, хоча керівництво Бундесверу було проти. За їхніми даними, лише 40 зі 119 гаубиць справні та перебувають у боєздатному стані.

Палата представників Конгресу США 28 квітня ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України, тепер Байден може швидко відправляти потрібне ЗСУ озброєння. Фокус детально розбирав, як ленд-ліз діяв під час Другої світової війни.