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Военный Фокус Российско-украинская война

Большинство войск РФ отошли от Мариуполя, — Пентагон

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Фото: Facebook | В Мариуполе осталось до 1600 российских военных

По данным Министерства обороны США, на территории города остаются примерно две батальонные тактические группы РФ.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби сообщил, что большинство российских войск, которые были направлены в Мариуполь, ушли из города и направились к северу от него. Соответствующее заявление представитель американского оборонного ведомства сделал в ходе брифинга 5 мая.

"Наше знание диспозиции российских сил, знаете ли, не идеально… Я думаю, в целом мы бы оценили, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполь, ушли и двинулись на север от Мариуполя", — сказал Кирби.

Также представитель Пентагона указал, что небольшое количества российских военных, примерно эквивалентное двум батальонным тактическим группам (около 1200-1600 солдат) на данный момент все еще находятся в Мариуполе и его окрестностях.

"В основном активность (войск РФ) происходит через авиаудары по Мариуполю и его окрестностям и, конечно же, по "Азовстали", — добавил американский министр.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 6 мая сообщил, что российские войска продолжают блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали", а в отдельных районах они возобновили штурм завода при поддержке авиации, чтобы взять его под свой контроль.

Напомним, по данным украинских журналистов, в среду, 4 мая войскам РФ удалось прорваться на территорию "Азовстали", где находятся украинские военные и мирные жители. На следующий день советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины выбили противника с территории завода.

Также вчера отряд специального назначения "Азов", чьи бойцы остались в Мариуполе, сообщил, что войска государства-агрессора продолжают штурм "Азовстали".